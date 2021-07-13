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士林科教館即日起微解封 票價折半最多100人入館

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科教館微解封，「半導體零極限」展區開放參觀。圖／科教館提供
科教館微解封，「半導體零極限」展區開放參觀。圖／科教館提供

位在台北市士林區的國立台灣科學教育館宣布即日起微解封，開放3到6樓常設展部分區域參觀，每日開放時間為上午9時30分至下午16時30分，票價優惠為50元（原價100元）。

科教館說明，微解封期間可參觀區域包括「設計我們的世界─科技性別化創新」展區、「半導體零極限」展區等；空中腳踏車、博物館之橋以及觸摸式展品則不開放參觀。另外，特展區、會議廳、科普資源中心等空間考量較易產生群聚及民眾接觸，也暫停開放。

科教館表示，微解封期間加強防疫措施，包含入館採取實聯制登記、入館民眾須全程佩戴口罩、量測體溫、酒精消毒，並請保持室內1.5 公尺社交安全距離。如有持續咳嗽或有發燒，體溫超過37.5 度症狀，禁止入館。

科教館說明，為實施人數降載，將採售票口預約制，依總活動面積每小時每2.25 平方公尺1 人計算管控人流，3到6樓常設展區同時段最高容留人數為100 人。各區域每小時消毒一次，出入口皆設置自動消毒設備，觀眾須於進出場消毒雙手，且全面禁止飲食。

微解封 發燒 半導體

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