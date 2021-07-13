疫情影響 新泰塭仔圳補償金改採線上預約

新泰塭仔圳重劃案第二區將於12月開始拆遷，新北市府原準備了7.49億元補償金要發放，但當時遇到疫情暫緩作業，新北市地政局現在決定用線上預約方式，讓764名符合資格的民眾申請，金額較小者用網路轉帳，金額較大者採分流方式現場領取，預計7月底前完成發放作業。

新泰塭仔圳重劃區預計在今年底前完成拆遷作業，全案共分2區拆遷，分別是占地270公頃的新莊中正路以北區及120公頃的中正路以南區，其中北區預計9月拆遷，補償金也於日前分3波發放完畢，但南區補償金才準備要發放時，就碰上疫情，作業遭暫緩。

由於今日開始微解封，新北市地政局決定透過線上預約的方式來發放補償金，764人中共有544人補償金總額在10萬元以下，或是總金額超過10萬，但屬於單純人口瓦斯遷移費、農林畜禽補償費、機具搬遷費，這些民眾只要寄送文件，經過地政局審核通過，市府便會請銀行將金額匯入民眾帳戶中。

地政局指出，另外還有220人的金額數目較大，需要現場發放，所以他們會採分流方式辦理，這些民眾可以先上地政局官網預約申請，每天會分成10個時段，每段時間開放2組民眾，每組以5人為上限，待登記完成後，再於指定時間至新莊區瓊泰活動中心辦理領款作業。

地政局表示，現已開放7月14日至16日、7月20日至7月22日共6日預約，僅可預約次日，且每組身分證字號、統一編號僅能預約一次，若要更改預約時間，請先取消原定預約後再重新預約。若三級警戒解除，將於7月28日至30日於新莊區公所舉辦補償費集中發放作業。

地政局重畫科長李先智補充，目前塭仔圳第一區搬遷作業良好，7、8月將會是最高峰期，第二區則因12月才會開始拆遷，所以搬遷進度較慢一些，但他們會持續努力與地主溝通，只要在時限內完成搬遷，市府還會另外發放獎勵金。