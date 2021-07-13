大龍峒保安宮防疫計畫通過審查 開放參拜搶頭香

台北大龍峒保安宮盼率先全台「微解封」，不過昨天北市府認為尚須向中央請示，因此暫緩開放。保安宮今天表示，上午9時接獲通知，防疫計畫通過審查，目前已有信徒入內參拜。

大龍峒保安宮董事長廖武治向中央社記者表示，今天上午9時接獲台北市政府民政局通知，防疫計畫已通過審查，因此在10時5分就開放信徒入內參拜，目前陸續有信徒進來，人沒有很多。

廖武治說，疫情期間民眾仍需要神明的慰藉，大家都希望進來拜拜保平安，如果一直不讓信徒入內是不對的。

民政局長藍世聰昨天說明，昨天在府級會議上提出保安宮已依內政部規定送交防疫計畫到局裡審查，但衛生局認為依據疾管署的規定，開放宮廟不恰當，因此今天會向中央釐清規定。

內政部9日表示，中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第3級至7月26日，宗教場所內部仍以暫不對外開放為原則，但已登記立案的宗教團體，若能落實各項防疫工作，並依「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，得有條件開放一般民眾入內參拜。