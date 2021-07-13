捐500萬BNT還不夠 台積電再捐零接觸篩檢站給台北醫院

台積電日前剛跟上海復星達成協議採購500萬劑BNT疫苗要給台灣，如今再透過台積電慈善基金會名義，贈送位於新北市的部立台北醫院「零接觸防疫採檢站」，提升院方篩檢量能。台北醫院長鄭舜平表示，在這次捐贈篩檢站前，台積電早已捐出許多物資讓他十分感謝。

鄭舜平指出，台積電為院方做的善事不只1件，先前就已捐贈給院方32台製氧機與1萬3千副手套等防疫物資，這次提供的零接觸防疫採檢站也自今日起正式啟用。

鄭舜平表示，零接觸防疫採檢站可提供快篩與PCR兩種篩檢方式，由於是零接觸，可以降低感染風險，同時提升院方採檢量能。小兒科主任吳文秋啟用後首次使用，他認為，這對醫護人員採檢起來，可以更放心。

院方表示，從去年投入疫情支援至今，全院都沒有懈怠，在防疫同時也提供各項便捷醫療服務，對於各界愛心也表達由衷感謝，當中有不少物資能提升醫護人員保護力，減少院方防疫負擔。