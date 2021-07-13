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保安宮微解封生變？指揮中心：指引都很清楚

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

微解封措施今天啟動，不過，台北市大龍峒保安宮日前依規定送件申請微解封，傳出民政局已經同意，因上報柯文哲市長室「被壓下來」，並表示這是衛生局的意見「說這樣不行」。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，宗教場所有條件開放的要件及提報計畫，相關指引都很清楚。

陳宗彥今天在全國防疫會議後記者會表示，宗教場所有條件申請和開放，指揮中心是和22縣市民政首長一起討論溝通，必須具備哪些要件、提報計畫等，申請要件標準都很清楚。

陳宗彥表示，若有宗教團體就其宗教場所若有提出申請，因為有些地方型宗教是在鄉鎮市區公所先初審，再送縣市政府審核，如果是全國性財團法人，就送內政部直接審查，都非常清楚。

至於為何有「民政局可以、衛生局不可」的情況，陳宗彥僅說，防疫措施都是依照指引訂定，什麼原因他不清楚，因為這是台北市的範圍和管理機制。

衛生局 微解封 北市

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