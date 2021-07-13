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微解封新北管最嚴 板橋林家花園推線上3D遊園

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市板橋林家花園推出3D線上遊園影片，讓民眾在家也能有外出踏青的體驗。圖／新北文化局提供
新北市板橋林家花園推出3D線上遊園影片，讓民眾在家也能有外出踏青的體驗。圖／新北文化局提供

對比各縣市今日微解封措施，新北管制相對嚴格，不少景點仍維持關閉，板橋林家花園為此在推出線上遊園3D導覽影片，把林家花園各角落景致數位化呈現，讓民眾在家也能身歷其境造訪林家花園。

因應疫情3級警戒，林家花園休園期間推出線上遊園導覽影片，以點雲建立3D模組，模擬民眾外出到林家花園遊園，運用不同角度欣賞林家花園景觀。

透過3D建模，亦可突破實地條件，民眾還能用現場難以達成的方式欣賞園區，配合深入淺出的解說，讓民眾輕鬆享受園內風光。文化局資產科長羅珮瑄指出，首集上線後已經有近2千人次觀看，民眾也表示期待後續其他開箱遊園影片，後續將推出看影片有獎徵答活動，請民眾留意粉專最新消息。

文化局表示，林家花園耗時近1年才把園區數位化成3D模組，提供民眾多元遊園體驗，用不同方式感受古蹟魅力，這次線上遊園影片預計在7月每周五於林家花園臉書粉專播出，歡迎民眾一起參與。

文化局 疫情 新北

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