大龍峒保安宮盼率先全台微解封 北市將請示中央

全台明天起「微解封」，台北大龍峒保安宮依內政部規定遞交防疫計畫審查，盼明天就能讓信徒入內參拜。市府說，衛生局、民政局明天會跟疾管署開會，希望疾管署能給一致的規定。

媒體報導，大龍峒保安宮董事長廖武治今天表示，日前依規送交防疫計畫後，民政局已審核通過，卻遭市長室壓下來，質疑北市府打壓宗教團體。

台北市民政局長藍世聰向中央社記者說明，大龍峒保安宮的防疫計畫在今天送到局裡來，審查過後認為符合內政部規定，雖尚未簽呈，但已在府級防疫會議上提出此事，不過衛生局反映，認為依據疾管署的規定，開放宮廟不恰當，因此需要向中央釐清規定。

藍世聰說，衛生局明天會跟疾管署開會，民政局代表將參與並提出此案討論，希望疾管署能給予明確回應，若中央直接禁止宮廟開放，地方樂於遵守；但若是「授權地方政府自行決定」，則會在14日的府級會議上討論。

藍世聰表示，經了解，目前尚未有其他縣市開放宗教團體「微解封」，希望疾管署明天能給予全國一致的規定，好讓地方政府有所依循。

保安宮工作人員趙欽桂說，原定明天就能開放信徒參拜，但因為尚未得到北市府核准，所以明天暫時不會開放，不過保安宮已做好準備，只要市府通知下來，隨時馬上能開。

內政部9日表示，中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第3級至7月26日，宗教場所內部仍以暫不對外開放為原則，但已登記立案的宗教團體，若能落實各項防疫工作，並依「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，得有條件開放一般民眾入內參拜。