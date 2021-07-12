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新北市立圖書館微解封 開放預約外送、外帶
配合防疫3級警戒而封館的新北市立圖書館，宣布明日起開放微解封，恢復不入館的預約取書服務，也因應暑假把外借書本上限從20提高到30本，另提供500箱宅配獨享包給民眾申請，內含各種主題書本，免費宅配到府。
新北市立圖書館表示，封館期間各區圖書分館都配合閉館，導致民眾無法借閱，明日起恢復先上預約取書，並於全市100個圖書分館設置臨時櫃台，作為不入館取書使用，也會先消毒再借閱給讀者。
對於外借服務，新北市立圖書館還把借閱上限從20本提高到30本，另推出閱讀便利包，能針對不同主題如適合成人閱讀或親子共讀等，讓民眾拿了就走。
除閱讀便利包外，圖書館同步祭出宅配獨享包，每周限定500箱免費宅配到府，分為親子共讀、養生保健、文學小說、散步旅遊、理財規畫與休閒生活等6大主題，民眾可依喜好自行借閱。
館長王錦華指出，圖書館仍會已最高規格落實中央與新北防疫規範，分階段讓讀者重返圖書館。
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