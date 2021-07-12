保安宮微解封？董事長爆民政局同意了「卻被柯文哲壓下」

中央宣布7月13日微解封，包含寺廟、教堂等人流控管下有條件鬆綁，不過台北市大龍峒保安宮日前依照規定送件北市民政局申請微解封，至今回函遲無下文，保安宮董事長廖武治今天受訪表示，他今與北市民政局長藍世聰通電話，才知道保安宮微解封的回函，民政局都已經同意，卻因上報柯文哲市長室「被壓下來」，並表示這是衛生局的意見「說這樣不行」。

廖武治質疑，保安宮都是依照中央規定防疫，都有做好嚴格的防疫措施，但北市府卻還在打壓宗教團體，這是很矛盾的一件事，也正因市長室將申請壓下來，現在民政局也沒有下文。廖武治批評，「北市府與中央對抗習慣了，但不能這樣妨礙老百姓的權益。」

廖武治表示，保安宮若依照每人2.25平方公尺距離，可容納500人，但保安宮微解封的計畫書仍依照中央規畫的上限99人，不知市政府到底要卡什麼意思？但若沒有審查同意就開放，就要被罰6萬至30萬元。但他沒有道理要浪費那30萬元，會向外界、信眾說明，保安宮不為微解封的難處，向信眾說明清楚。