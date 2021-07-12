快訊

中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保安宮微解封？董事長爆民政局同意了「卻被柯文哲壓下」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
保安宮董事長廖武治今天受訪表示，他今與北市民政局長藍世聰通電話，才知道保安宮微解封的回函，民政局都已經同意，卻因上報柯文哲市長室「被壓下來」，並表示這是衛生局的意見「說這樣不行」。本報資料照片
保安宮董事長廖武治今天受訪表示，他今與北市民政局長藍世聰通電話，才知道保安宮微解封的回函，民政局都已經同意，卻因上報柯文哲市長室「被壓下來」，並表示這是衛生局的意見「說這樣不行」。本報資料照片

中央宣布7月13日微解封，包含寺廟、教堂等人流控管下有條件鬆綁，不過台北市大龍峒保安宮日前依照規定送件北市民政局申請微解封，至今回函遲無下文，保安宮董事長廖武治今天受訪表示，他今與北市民政局長藍世聰通電話，才知道保安宮微解封的回函，民政局都已經同意，卻因上報柯文哲市長室「被壓下來」，並表示這是衛生局的意見「說這樣不行」。

廖武治質疑，保安宮都是依照中央規定防疫，都有做好嚴格的防疫措施，但北市府卻還在打壓宗教團體，這是很矛盾的一件事，也正因市長室將申請壓下來，現在民政局也沒有下文。廖武治批評，「北市府與中央對抗習慣了，但不能這樣妨礙老百姓的權益。」

廖武治表示，保安宮若依照每人2.25平方公尺距離，可容納500人，但保安宮微解封的計畫書仍依照中央規畫的上限99人，不知市政府到底要卡什麼意思？但若沒有審查同意就開放，就要被罰6萬至30萬元。但他沒有道理要浪費那30萬元，會向外界、信眾說明，保安宮不為微解封的難處，向信眾說明清楚。

保安宮 微解封 柯文哲

延伸閱讀

林右昌「想當北市長想瘋了？」 柯文哲：笑一笑就好

民眾黨支持度逼近2位數 柯文哲避談：先控制住疫情

主張疫苗混打 柯文哲籲醫護盡快接種第二劑

郭台銘買到疫苗綠側翼帶風向？ 柯文哲：不想噴口水

相關新聞

保安宮微解封？董事長爆民政局同意了「卻被柯文哲壓下」

中央宣布7月13日微解封，包含寺廟、教堂等人流控管下有條件鬆綁，不過台北市大龍峒保安宮日前依照規定送件北市民政局申請微解...

運動微解封！北市運動中心16日開放 大同區明搶先啟動

北市運動微解封，自7月13日起也可以選擇至運動場所從事中低強度的身體活動。體育局表示，開放自營6座場館，以及開放21處河...

新北跑來北市看電影成破口？ 北市：影廳人數均有限制

明日起微解封，台北市將開放電影院微解封，不過由於新北沒有開放電影院，會不會擔心有新北市民跑來台北市來看電影，成為防疫破口...

影／板橋集檢所清零！亞東醫護創作歌曲紀念「光榮戰疫」

新北「板橋集檢所」在7日送出最後三位康復病人，主責的亞東醫院團隊今日在新北市長侯友宜的見證下進行點交歸還作業，團隊醫護人...

北市2歲以下降載收托 最快20日起警消、醫護、雙薪優先

台北市今宣布0-2歲降載收托指引，北市社會局長周榆修今日於防疫記者會上表示，最快自7月20日起啟動收托，降載收托原則需維...

緊鄰新北汐止貨櫃專用道太吵 地方盼增隔音牆

汐止區建成路居住人口多，不過，建成路底緊鄰貨櫃專用道，大車一過發出的噪音，影響睡眠品質，另外，一旁又是建成公園，也擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。