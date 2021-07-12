緊鄰新北汐止貨櫃專用道太吵 地方盼增隔音牆

汐止區建成路居住人口多，不過，建成路底緊鄰貨櫃專用道，大車一過發出的噪音，影響睡眠品質，另外，一旁又是建成公園，也擔心上方貨櫃專用道上會有異物垃圾掉下來，影響小朋友遊玩安全，所以，今(12)市議員廖先翔就建議增設隔音牆，阻礙噪音也兼具安全防護功能。

建成里長黃信裕說，建成路178巷進去的建成公園自從開放以來，在疫情之前幾乎常常課滿，非常多的幼稚園小朋友或是社區家長都會帶著孩子來這裡玩，所以，考量到安全性的問題，因為正上方就是貨櫃專用道，也怕是不是有一些東西掉落砸傷小朋友，所以，也請議員廖先翔幫忙，是不是施作防護措施，再加上貨櫃專用道又離住宅蠻近的，希望一併考量加裝隔音牆，兼具隔音跟安全維護的效果。

市議員廖先翔表示，建成路178巷旁邊是一個非常高密度的住宅區，那因為貨櫃專用道是橋樑有伸縮縫，貨櫃車經過都會發出比較大的噪音，影響民眾居住的生活品質，但是當初在測分貝的時候是還沒有達到法規的標準，所以，都沒有做隔音設備，那現在因為今年在貨櫃專用道的橋下增設了一個遊戲區，非常多的小朋友在這邊遊玩，有家長就反應旁邊就是一個橋樑，擔心會不會有異物會掉下來，所以，希望市政府正視這兩項需求。

廖先翔指出，雖然過去還不到裝設隔音牆的標準，但我們希望一個設施能有兩項功能，不希望設隔音牆一定要符合那些法規才能裝設，這部分也請市府養工處將地方意見帶回去，希望能夠做一個設施，同時具有隔音及安全防護的功能。