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台北保安宮微解封同意回函尚未收到 明早暫不開放參拜

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
大龍峒的保安宮今天遞交「微解封」申請書，不過因為民政局還在審查，今天來不及送達給廟方，保安宮也表示，明天一早先暫不開放開放，會等收到民政局的審查回函同意後，才會在人流控管、加強防疫下開放參拜。記者鄭超文／攝影
大龍峒的保安宮今天遞交「微解封」申請書，不過因為民政局還在審查，今天來不及送達給廟方，保安宮也表示，明天一早先暫不開放開放，會等收到民政局的審查回函同意後，才會在人流控管、加強防疫下開放參拜。記者鄭超文／攝影

全國三級警戒延長至7月26日，不過寺廟從明天開始，只要遵守防疫指引，即可有條件微解封。位於台北大龍峒的保安宮今天遞交「微解封」申請書，不過因為民政局還在審查，今天應該來不及送達給廟方，保安宮也表示，明天一早先暫不開放開放，會等收到民政局的審查回函同意後，才會在人流控管、加強防疫下開放參拜。

保安宮工作人員趙欽桂表示，保安宮等收到民政局同意微解封的回函後，將採單一出入口、單一動線開放信眾參拜，寺廟內人流依規定控管在99人以下，入口處也會落實實聯制、紅外線體溫監測、加強酒精消毒等措施。

趙欽桂表示，儘管北市多數寺廟維持不開放，不過保安宮考量這段期間，僅管廟門有關起來，但還是有許多信眾會在門口拜拜，保安宮考量信眾有參拜需求，才決定加強防疫策略，服務信眾。

至於微解封的相關防疫措施，保安宮將只開放單一東三門入口，信眾入廟參拜要先實聯制，現場會加派工作人員，入口也架設紅外線體溫監測、加強酒精消毒，至於寺廟內若人數達到99人，第100人就必須先在廟外等候，等有人出去才能進入，寺廟外也會設置防疫座位供等候。

另外，為了保持社交距離，民眾參拜必須根據地貼的參拜位置「定點參拜」，動線也單一動線，至於廁所僅開放一樓使用，廟方每小時就會廁所消毒一次，每三小時也會大消毒一次。

保安宮 微解封

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