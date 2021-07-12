運動微解封！北市運動中心16日開放 大同區明搶先啟動

北市運動微解封，自7月13日起也可以選擇至運動場所從事中低強度的身體活動。體育局表示，開放自營6座場館，以及開放21處河濱及27處堤內公園，開放時間為6時至22時。另外12區的運動中心，將於7月16日起開放，其中大同區運動中心明天搶先開放。

體育局表示，開放台北體育館、台北田徑場、景美游泳池、青年公園棒球場、新生公園棒球場、天母運動公園網球場等6座自營場館。開放21處河濱及27處堤內公園，總計261面場地，開放時間為6時至22時，部分場地無照明設備，則夜間不開放。

體育局表示，另有19處委外營運場館亦在完成防疫整備後開放使用，包括12區的運動中心將於7月16日起開放，其中大同區運動中心明天搶先開放。

體育局重申，本階段在北市舉辦的體育活動(包括在民營場館舉辦者)，限於「職業運動賽」、「績優選手訓練」及「本市代表隊選拔」、「運動課程或營隊」等4類，須提送防疫計畫經體育局核准，審核結果將公告於體育局網頁。

體育局提醒，民眾欲使用自營場館(地)，可至「場地租借系統」線上租借，取得場地使用權。其中開放式運動場地並請自主掃描實聯QR CODE 申報姓名、電話、同行人數及健康調查，如未被租借時段，採先到先用、輪流使用為原則，且不得進行運動比賽。

體育局表示，請民眾與業者遵守「運動場館營運」、「體育活動舉辦」及「身體活動參與」等指引，如違反「運動全程戴口罩」等防疫規定者，第一次將勸導改善，仍不配合將依傳染病防治法、台北市公園管理自治條例等規定進行裁罰。