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新北跑來北市看電影成破口？ 北市：影廳人數均有限制
明日起微解封，台北市將開放電影院微解封，不過由於新北沒有開放電影院，會不會擔心有新北市民跑來台北市來看電影，成為防疫破口？北市觀光傳播局長劉奕霆說，為了將風險降至最低，台北市有限制開放的影廳數、人數，目的就是希望避免一下子民眾跑進戲院看電影，造成大量群聚，北市府會要求業者做好防疫措施，民眾看電影也要做好自身的防疫措施，可以將風險降到最低。
劉奕霆說，台北市開放電影院微解封，每廳進場人數以100人為上限，每電影院總影廳數12個以上者，同時段可開放三個影廳；13個以上者同時開放總影廳數四分之一為上限。
北市府從中央上周公布相關指引後，北市府內部也針對不同方案討論，尤其開放的影廳數、人數部分，目的希望避免一下子民眾跑進戲院看電影，造成大量群聚，北市府會要求業者做好防疫措施，民眾看電影也要做好自身的防疫措施，可以將風險降到最低。
劉奕霆說，儘管各縣市政策略有不同，但防疫措施一致，會盡力將風險降到最低。
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