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2500間超商投入新北幸福保衛站 疫情間開放加倍取餐

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
若有18歲以下孩童在疫情期間遇到緊急需求，在新北上達2500家超商都可以免費提供餐點與相關服務協助孩子度過難關。圖／新北教育局提供
若有18歲以下孩童在疫情期間遇到緊急需求，在新北上達2500家超商都可以免費提供餐點與相關服務協助孩子度過難關。圖／新北教育局提供

遇上3級警戒，弱勢族群生存面臨困難，新北市教育局先前推出幸福保衛站，如今已有4大超商合計2500家投入其中，特別是疫情期間，原免費提供每份80元餐點，可加倍取餐1次提供160元餐點，讓在疫情期間有緊急需求的學生可以度過難關。

依照幸福保衛站補助對象資格，凡就讀或設籍新北的18歲以下高國中小學生以及0到6歲兒童，如評估有需求都能到4大超商領取免費餐點，且疫情間可加倍取餐；若遭遇風險，學生亦可把超商當作臨時避難所，都會有超商店員關懷並提供協助。

市長侯友宜表示，警戒3級延長，他知道民眾生活很辛苦，經濟因此受到衝擊，很多弱勢家庭更需要幫忙，幸福保衛站在警戒期間不間斷，全力幫忙這些弱勢家族，碰到困難大家一起度過。

除超商外，新北也跟八方雲集合作加入好日子愛心大平台提供救急取餐服務，北新國小學生小明（化名）停課期間遇上家中突發狀況，和就讀國中的姐姐到八方雲集取餐才免於挨餓；育有2歲、4歲子女的媽媽小瑛（化名）表示，還好疫情期間可以到超商領餐，讓她們家暫時度過難關。

教育局統計，光6月到超商取餐就有4664人次，八方雲集也有876人次，加上各地都有善心餐飲商家提供愛心餐，顯示國人善心。

教育局特別點出0到6歲孩童家長，部分因孩子尚未讀幼稚園或托育機構，缺乏幸福保衛站與好日子愛心太平台資訊，請民眾協助傳遞資訊，合力守護孩子。

超商 疫情

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