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北市2歲以下降載收托 最快20日起警消、醫護、雙薪優先

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市今宣布0-2歲降載收托指引。聯合報系資料照。
台北市今宣布0-2歲降載收托指引。聯合報系資料照。

北市今宣布0-2歲降載收托指引，北市社會局長周榆修今日於防疫記者會上表示，最快自7月20日起啟動收托，降載收托原則需維持分區、分流降載收托，總數不得超過原實際托數的二分之一，優先收托第一線警消醫護子女或雙薪家庭。

周榆修表示，在疫情期間兒少婦老障均面臨照顧壓力，長輩日照也將成下一波壓力，台北市將針對0-2歲降載收托，開放機構為台北市立案之公、私立托嬰中心及公共托育家。

周榆修進一步說明，由於台北市從7月6日起陸續替托育人員和保姆專案疫苗接種，7月6至7月8日間已完成接種率95.38%，以疫苗生效需要14天來看，托育人員等約7月20日以後開始產生抗體，機構若要啟動收托，需所有人員（含廚工，行政人員等）全員完成疫苗接種並超過14天，至於，未接種疫苗者，進出機構露出示3日內PCR檢驗結果陰性證明。

周榆修表示，降載收托原則需維持分區、分流降載收托，總數不得超過原實際托數的二分之一。幼童分流接送、分區照顧及空間清潔消毒，每日維持2時段的健康監測，且優先收托第一線警消醫護子女，或是雙薪且無其他親屬照顯資源的家長。

周榆修提醒，最快自7月20日起啟動收托，啟動收托前5日，需報請北市社會局，並於收托前3日報社會局收托計畫及降報收托之核定名員，需包含工作人員的PCR陰性證明、施打疫苗證明。

北市 疫苗 托育

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