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明起微解封 北市電影院每廳100人上限、預售票優先

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市的電影院從明天起微解封，圖為電影院示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台北市的電影院從明天起微解封，圖為電影院示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

北市電影院從明天起微解封，台北市觀光傳播局長劉奕霆今天在防疫記者會中表示，電影院需以預售票方式銷售票券為優先，每廳進場人數已100人為上限，每電影院總影廳數12個以上者，同時段可開放三個影廳；13個以上者同時開放總影廳數四分之一為上限。

劉奕霆表示，電影院業者必須遵照微解封指引，包括電影院從業人員健康管理、環境消毒清潔部分，每一場次進場前、散場後皆須清潔、消毒；執行清潔消毒的工作人員應該穿戴防疫設備。

另外，觀眾觀影現場管理，以預售票方式銷售票券為優先，全面配戴口罩，電影院室內戶外及等候區全面禁止飲食，避免提供穿戴式互動式、觸控式裝置，落實實聯制，觀眾購票進出場，均需保持安全社交距離。

至於影廳內座位安排，觀眾數及開放廳數，座位應採梅花座或間隔座，或其他保持適當距離之安排，每聽進場人數已100人為上限，每電影院總影廳數12個以上者，同時段可開放三個影廳，13個以上者同時以開放總影廳數四分之一為上限。

台北市觀光傳播局長劉奕霆今天在防疫記者會中表示，電影院需以預售票方式銷售票券為優先，每廳進場人數已100人為上限，每電影院總影廳數12個以上者，同時段可開放三個影廳；13個以上者同時開放總影廳數四分之一為上限。圖／北市府提供
台北市觀光傳播局長劉奕霆今天在防疫記者會中表示，電影院需以預售票方式銷售票券為優先，每廳進場人數已100人為上限，每電影院總影廳數12個以上者，同時段可開放三個影廳；13個以上者同時開放總影廳數四分之一為上限。圖／北市府提供

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