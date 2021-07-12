美麗華球場協商會議未有共識 預計7月底再談一次

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，工會在5月10日投票決定罷工。新北市勞工局今邀集勞資雙方召開協商會議，兩邊都釋出善意，但仍有部分內容沒有達成共識，預計7月底前會再召開一次協商會議。

美麗華公司今年4月宣布要成立3家子公司，杏中、杏美、美杏，要將母公司員工分派到3家子公司，工會理事長黃文正則不予留用，並於5月8日完成企業分割程序。

工會成員不滿，在5月10日發起罷工行動，5月11日正式罷工，至今已有2個月，。新北市勞工局也介入，今天上午邀集美麗華公司及工會到新北市政府參加協商會議，希望能促成和解。

勞工局表示，雙方再這場勞資協商會議都很有誠意，過程平和，在意見方面也有交集，不過兩邊人馬在法院裁定書及廠務固定人數仍有一些想法出入，所以最後並沒有達成團體協商共識。

勞工局指出，勞資雙方在保障工作權部分算是比較有共識的，兩邊提出的意見相差不大，只有一些文字部分還要帶回去研擬再討論。

勞工局表示，目前美麗華公司與工會都決定先帶著對方意見回去研究、討論，市府會在7月底前再召開一次協商會議，希望能盡早達成和解。另外美麗華公司補充，他們認為疫情尚未趨緩，目前還沒有解封，所以高爾夫球場明天也不會開門營業。