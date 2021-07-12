快訊

登記打疫苗六成要莫德納 指揮中心：AZ有增加13萬人

【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美麗華球場協商會議未有共識 預計7月底再談一次

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局今日上午邀集美麗華公司、工會成員到市府參加協商會議，最後雖然沒有和解，但有一些共識，勞工局預計7月底前再舉辦一場協商會議，希望盡快達成和解。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局今日上午邀集美麗華公司、工會成員到市府參加協商會議，最後雖然沒有和解，但有一些共識，勞工局預計7月底前再舉辦一場協商會議，希望盡快達成和解。圖／新北市勞工局提供

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，工會在5月10日投票決定罷工。新北市勞工局今邀集勞資雙方召開協商會議，兩邊都釋出善意，但仍有部分內容沒有達成共識，預計7月底前會再召開一次協商會議。

美麗華公司今年4月宣布要成立3家子公司，杏中、杏美、美杏，要將母公司員工分派到3家子公司，工會理事長黃文正則不予留用，並於5月8日完成企業分割程序。

工會成員不滿，在5月10日發起罷工行動，5月11日正式罷工，至今已有2個月，。新北市勞工局也介入，今天上午邀集美麗華公司及工會到新北市政府參加協商會議，希望能促成和解。

勞工局表示，雙方再這場勞資協商會議都很有誠意，過程平和，在意見方面也有交集，不過兩邊人馬在法院裁定書及廠務固定人數仍有一些想法出入，所以最後並沒有達成團體協商共識。

勞工局指出，勞資雙方在保障工作權部分算是比較有共識的，兩邊提出的意見相差不大，只有一些文字部分還要帶回去研擬再討論。

勞工局表示，目前美麗華公司與工會都決定先帶著對方意見回去研究、討論，市府會在7月底前再召開一次協商會議，希望能盡早達成和解。另外美麗華公司補充，他們認為疫情尚未趨緩，目前還沒有解封，所以高爾夫球場明天也不會開門營業。

勞工局 罷工

延伸閱讀

夜市微解封有疑慮 南投縣從嚴限制僅2類別可擺攤

吳宗憲一早衝高爾夫球場　搞錯微解封時間撲空

台南餐飲禁止內用 工會表達「這個理由」支持暫緩

NBA／回應開季決定欠溝通批評 工會執董呼應保羅說法

相關新聞

明天微解封北市商圈不看好 南機場夜市「會嚇死」

全國三級警戒延長至7月26日，部分場所明日起可以微解封，但台北市餐飲業、夜市等仍禁內用、限外帶，許多夜市、商圈認為對於經...

「99人限制一下就滿」 龍山寺、霞海城隍廟不跟微解封

全國三級警戒延長至7月26日，不過寺廟從明天開始，只要遵守防疫指引，可有條件「微解封」。但是台北市多數寺廟仍選擇維持三級...

美麗華球場協商會議未有共識 預計7月底再談一次

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，工會在5月10日投票決定罷工。新北市勞工...

微解封北捷維持防疫期間班距 貓纜、兒童新樂園不開放

全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所明日起可以微解封，台北捷運公司表示，捷運疫情期間持續營運，並比照三級最嚴謹方式防...

美麗華勞資糾紛未平 工會至新北市政府舉布條陳情

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，工會理事長黃文正等人不予留用，引爆勞資爭議，工會在5月...

疫情期間外送美食多 北市公布餐飲稽查結果

新冠肺炎延燒，民眾減少出門帶動宅經濟發燒，民眾使用美食外送平台日益頻繁，北市衛生局6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。