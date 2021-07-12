快訊

登記打疫苗六成要莫德納 指揮中心：AZ有增加13萬人

【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

確診者足跡 北捷車站與列車連夜完成清消

中央社 / 台北12日電

新冠肺炎確診者曾搭乘台北捷運，途經西湖站、忠孝復興站、後山埤站及永春站。北捷表示，這幾站及列車連夜完成清消，請民眾安心。

台北市政府昨天公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案足跡，包含西湖站、忠孝復興站、後山埤站及永春站。

北捷表示，接獲通知後，已立即加強完成相關車站及列車全面清消作業。今天陸軍第六軍團33化學兵群，也對板南線及松山新店線各車站加強清消。

北捷說，4站已連夜完成專案清消，確認個案未與捷運服務人員接觸外，也立即執行場站及列車相關消毒作業。

北捷強調，所有工作人員在公共場所都有量體溫、戴口罩，並未跟旅客密切接觸，不影響車站及捷運系統運作，請旅客安心搭乘。

北捷 新冠肺炎

延伸閱讀

確診者趴趴走足跡遍及4捷運 北捷連夜清消、化學兵支援

北捷東環段開發案 開發單位表明不願二階環評

7月12日疫情懶人卡／北市確診者搭捷運趴趴走 萬芳醫院染疫看護為逃逸移工

連3天搭捷運趴趴走！ 北市確診者足跡曝光 曾在忠孝復興站轉乘

相關新聞

明天微解封北市商圈不看好 南機場夜市「會嚇死」

全國三級警戒延長至7月26日，部分場所明日起可以微解封，但台北市餐飲業、夜市等仍禁內用、限外帶，許多夜市、商圈認為對於經...

「99人限制一下就滿」 龍山寺、霞海城隍廟不跟微解封

全國三級警戒延長至7月26日，不過寺廟從明天開始，只要遵守防疫指引，可有條件「微解封」。但是台北市多數寺廟仍選擇維持三級...

美麗華球場協商會議未有共識 預計7月底再談一次

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，工會在5月10日投票決定罷工。新北市勞工...

微解封北捷維持防疫期間班距 貓纜、兒童新樂園不開放

全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所明日起可以微解封，台北捷運公司表示，捷運疫情期間持續營運，並比照三級最嚴謹方式防...

美麗華勞資糾紛未平 工會至新北市政府舉布條陳情

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，工會理事長黃文正等人不予留用，引爆勞資爭議，工會在5月...

疫情期間外送美食多 北市公布餐飲稽查結果

新冠肺炎延燒，民眾減少出門帶動宅經濟發燒，民眾使用美食外送平台日益頻繁，北市衛生局6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。