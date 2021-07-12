確診者足跡 北捷車站與列車連夜完成清消
新冠肺炎確診者曾搭乘台北捷運，途經西湖站、忠孝復興站、後山埤站及永春站。北捷表示，這幾站及列車連夜完成清消，請民眾安心。
台北市政府昨天公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案足跡，包含西湖站、忠孝復興站、後山埤站及永春站。
北捷表示，接獲通知後，已立即加強完成相關車站及列車全面清消作業。今天陸軍第六軍團33化學兵群，也對板南線及松山新店線各車站加強清消。
北捷說，4站已連夜完成專案清消，確認個案未與捷運服務人員接觸外，也立即執行場站及列車相關消毒作業。
北捷強調，所有工作人員在公共場所都有量體溫、戴口罩，並未跟旅客密切接觸，不影響車站及捷運系統運作，請旅客安心搭乘。
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