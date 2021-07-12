明天微解封北市商圈不看好 南機場夜市「會嚇死」

全國三級警戒延長至7月26日，部分場所明日起可以微解封，但台北市餐飲業、夜市等仍禁內用、限外帶，許多夜市、商圈認為對於經濟提升並無太大幫助，商家、民眾仍憂心染疫問題，消費者人數太少幾乎看不到，甚至有夜市直接宣布維持暫停營運，等7月26日再恢復。

士林夜市自治會長蘇文山表示，大家對於疫情仍戒慎恐懼，民眾晚上吃完飯並不會外出，連帶影響攤商擺攤意願，目前擺攤店家不到2成，夜市整體極為冷清，認為並不會因微解封就增加人潮，但仍會做好防疫措施，出入口管制、實聯制、量體溫。

寧夏夜市理事長林定國說，夜市先前已有條件解封，加強防疫措施，單位單號營運，也會派人加強監督攤商及消費者做好防疫工作，由於疫情暫停營運期間零收入，解封後人潮恢復近3成。

因管制期間攤位數少，因此個攤位的營收增加5成，「預估明日人數會變多，但也可能分散到其他夜市，後續會再觀察人潮情況」。林定國說，前2周吃飯時間約晚間6至7點人潮較多，10點過後就幾乎沒人了。

南機場夜市自治會長林督欽表示，儘管夜市位於中正區，但鄰近萬華地區，加上受到國宅染影響，「大家還是會怕怕的」，所以決議7月26日再營業，「不然人潮太多我們會嚇死」。

林督欽說，南機場夜市情況複雜，夜市有2個路口、3個十字路口，中間有8個住戶的出入口，「這麼多的出入口，真的沒辦法人流管制」，另也希望解封後人潮可以慢慢來，等到疫情穩定下來後，攤商做生意也較安心。

東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔指出，由於餐飲仍禁止內用、僅能外送，因此微解封對於餐飲業並無太大幫助，仍維持營運的服飾店、眼鏡店也無預期人潮會增加，「因為根本就沒有人流」。

劉鴻翔說，5月人流僅37萬人次比4月少一半，預估6月人流會更少，大家都怕染疫，商圈部分店家直接關門不做生意，昨天周日下午3時商圈「整個都空，完全沒人」，顯見消費者的憂心。