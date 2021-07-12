新北：政府要全力協助BNT進口及接種

新北市長侯友宜今天對鴻海及台積電購得BNT疫苗代表市民表示感謝，他指出，台灣疫苗不足，政府更要全力協助，讓疫苗趕快進到台灣並做好疫苗接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，新北市今天開放67歲以上長者施打莫德納疫苗，侯友宜上午前往中和區前國防管理學院中正堂疫苗接種站關心施打情形。

侯友宜接受媒體提問時對鴻海、台積電買到BNT疫苗一事表示，非常謝謝鴻海、台積電熱心企業人士積極協調、奔走，才能夠得到疫苗購買權，讓疫苗能夠趕快順利的買到台灣。

他說，因為台灣疫苗真的不足，有更多及更好品質的疫苗進來，他要代表市民表示非常感恩，大家一起加油，政府更要全力協助，讓疫苗趕快進到台灣並做好疫苗的接種。

新北市衛生局表示，7月12日、13日開放67歲以上、原住民57歲以上長者，於全市31處中大型接種站、29區衛生所、35家醫院及232家診所共327處接種點同步施打莫德納疫苗。同時，12日、13日也開放65歲以上、原住民55歲以上長者預約接種。