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北市12家外送業者衛生初查未過 場所不潔占大宗

中央社 / 台北12日電

台北市6月針對20家外送合作餐飲業者進行稽查，其中瓦城、胖老爹、三媽臭臭鍋等12家業者的分店初查不合格，多因作業場所、人員或食材處理及製程衛生有缺失，複查後均已改善。

台北市衛生局6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對市面6家外送平台業者、20家外送合作餐飲業者、5名外送服務員進行食品衛生相關稽查。

衛生局表示，6家外送平台業者中，FoodPanda、Foodomo、有無快送、蝦皮外送、By The Way的食品業者登錄、食品標示及定型化契約皆初查即合格，CutAway的定型化契約雖有部分缺失，但複查已合格。

外送合作餐飲業者部分，衛生局稽查對象包含必勝客、八方雲集、漢堡王、麥味登等，針對這20家業者的食品業者登錄、食品衛生良好規範、食品標示及防疫措施進行查核。

其中瓦城泰國料理安和店、胖老爹美式炸雞錦州店、三媽臭臭鍋公館店、百八魚場古亭店、Subway敦化和平店、定食8康寧店、四海遊龍同德店、梁社漢排骨晴光店、拿坡里士林店、三商巧福延平店、三顧茅廬南昌店的食品衛生良好規範初查有不合格情況；GET POWER給力盒子一江店則在食品業者登錄及食品衛生良好規範均不合格。

衛生局表示，這些業者大多是初查時發現有天花板積灰、牆面不潔、未出示廢棄物處理或水塔清洗紀錄等、未提供人員體檢資料、人員未戴工作帽、食材未離地放置、冰箱食材未覆蓋等作業場所、人員或食材處理及製程的衛生有缺失，若經限期改善仍未改善者，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，不過業者均已改善，複查結果皆合格。

衛生局提醒，外送平台選擇眾多，民眾不出門就能享有各地美食，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間大幅提升便利性，但在享受美味、方便的外送之際，仍要慎選有信用的實體店面與合乎衛生規範的餐飲業者，才能吃得方便又健康。

衛生局呼籲，外送平台業者應做到「黃金一小時送達」、「冷熱餐食要區隔」、「運送保溫要注意」、「定期清潔運送箱」、「食品業者要登錄」等外送食安5大重點；餐飲業者則應遵守防疫規定並落實自主衛生管理，以確保消費者飲食安全權益。

衛生局 餐飲業 胖老爹

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