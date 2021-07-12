新北67歲以上長者搶打疫苗 預約率高達9成2

新北市今、明兩天開放67歲以上、原住民57歲以上民眾接種疫苗至31處中大型接種站、29區衛生所、35家醫院及232家診所共327處接種點同步施打莫德納疫苗，截至昨日下午5時共有10萬7千多人登記，預約率達9成2。市長侯友宜表示，67歲長者施打情形踴躍，現在也開放65歲民眾預約，歡迎大家都能接種，保護自己也保護別人。

侯友宜今日上午特地前往中和區前國防管理學院中正堂疫苗接種站關心施打情形，他說，因為施打、動線規畫都已經執行過相當多次，所以整個流程非常順暢。

侯友宜指出，長者施打疫苗不求快，而是要平穩、安心、安全，此次全是疫苗接種站增加為31處，動線規劃上分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排空間充足的留觀區，讓民眾依年齡、依順序，安心完成接種疫苗。

侯友宜說，這次宅首度啟用五股工商展覽中心大型接種站，並在12、13日兩天在新北產業園區增派疫苗注射接駁車，從早上7時半到下午4時，最後反成為下午5時，每半格小時一班車，希望讓民眾更方便施打疫苗。

新北市衛生局補充，今日上午8時至晚間8時、明日上午8時至下午5時將開放65歲以上長者預約接種莫德納疫苗，不限戶籍，歡迎符合資格的民眾上新北市疫苗預約系統網站登記，或是利用區公所的電話服務，另外35家醫療院所網站、232家診所也能提供預約，全市接種點也持續增加中，希望方便民眾施打，儘早產生保護力。