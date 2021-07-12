「99人限制一下就滿」 龍山寺、霞海城隍廟不跟微解封

全國三級警戒延長至7月26日，不過寺廟從明天開始，只要遵守防疫指引，可有條件「微解封」。但是台北市多數寺廟仍選擇維持三級警戒。艋舺龍山寺解釋，不能限定民眾的停留時間，人數限制99人，「一下就滿了」；台北霞海城隍廟也表示，廟內空間狹小，為符合防疫距離，只能開放一、兩個人入內。

艋舺龍山寺繼續維持原三級警戒規範，僅於上午8點至下午6點，開放廟埕供信眾參拜，為了避免接觸傳染，廟埕不擺供桌，也沒有筊杯及籤筒，請信眾合掌參拜。

艋舺龍山寺表示，中央規範入場上限為99人，由於廟方不能限定民眾的停留時間，人數限制99人一下就滿，外面要進來的民眾排隊，擔心造成群聚風險，仍維持三級警戒。

台北霞海城隍廟繼續維持原三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，如需參拜請於廟埕參拜，並請全程佩戴口罩，落實實名制，保持社交距離。

台北霞海城隍廟表示，由於廟內空間狹小，若是遵守中央防疫標準，大約只能開放一、兩個人入內，不幸發生染疫的話，還要關閉好幾天，不希望對香客造成健康風險。

指南宮維持各大宮殿對外並未開放，參拜則是限定人數輪流入殿，拜墊則採「梅花形」擺放，每隔一段時間進行消毒，另外，提醒民眾配合政府各項防疫，全程佩戴口罩，落實「實聯制」，保持社交距離。