快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

「99人限制一下就滿」 龍山寺、霞海城隍廟不跟微解封

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
萬華的信仰中心龍山寺。圖／聯合報系資料照片
萬華的信仰中心龍山寺。圖／聯合報系資料照片

全國三級警戒延長至7月26日，不過寺廟從明天開始，只要遵守防疫指引，可有條件「微解封」。但是台北市多數寺廟仍選擇維持三級警戒。艋舺龍山寺解釋，不能限定民眾的停留時間，人數限制99人，「一下就滿了」；台北霞海城隍廟也表示，廟內空間狹小，為符合防疫距離，只能開放一、兩個人入內。

艋舺龍山寺繼續維持原三級警戒規範，僅於上午8點至下午6點，開放廟埕供信眾參拜，為了避免接觸傳染，廟埕不擺供桌，也沒有筊杯及籤筒，請信眾合掌參拜。

艋舺龍山寺表示，中央規範入場上限為99人，由於廟方不能限定民眾的停留時間，人數限制99人一下就滿，外面要進來的民眾排隊，擔心造成群聚風險，仍維持三級警戒。

台北霞海城隍廟繼續維持原三級警戒規範，不開放信眾入內參拜，如需參拜請於廟埕參拜，並請全程佩戴口罩，落實實名制，保持社交距離

台北霞海城隍廟表示，由於廟內空間狹小，若是遵守中央防疫標準，大約只能開放一、兩個人入內，不幸發生染疫的話，還要關閉好幾天，不希望對香客造成健康風險。

指南宮維持各大宮殿對外並未開放，參拜則是限定人數輪流入殿，拜墊則採「梅花形」擺放，每隔一段時間進行消毒，另外，提醒民眾配合政府各項防疫，全程佩戴口罩，落實「實聯制」，保持社交距離。

霞海城隍廟 三級警戒 社交距離

延伸閱讀

明微解封和平島一日團試水溫 業者：有事做總比沒有好

防疫至上 南鯤鯓代天府不開放餐廳農曆春節前停業

高雄宮廟不敢放寬 市府：未收到防疫計畫

宗教場所明起微解封 中市宮廟教堂截至中午無人申請

相關新聞

「99人限制一下就滿」 龍山寺、霞海城隍廟不跟微解封

全國三級警戒延長至7月26日，不過寺廟從明天開始，只要遵守防疫指引，可有條件「微解封」。但是台北市多數寺廟仍選擇維持三級...

影／明微解封 台北上班捷運人潮再現

中央疫情指揮中心日前雖宣布三級警戒再度延長至7月26日，但在有條件下明起20類場所將微解封，盼在逐步鬆綁防疫限制下，讓民...

明天微解封北市商圈不看好 南機場夜市「會嚇死」

全國三級警戒延長至7月26日，部分場所明日起可以微解封，但台北市餐飲業、夜市等仍禁內用、限外帶，許多夜市、商圈認為對於經...

微解封北捷維持防疫期間班距 貓纜、兒童新樂園不開放

全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所明日起可以微解封，台北捷運公司表示，捷運疫情期間持續營運，並比照三級最嚴謹方式防...

美麗華勞資糾紛未平 工會至新北市政府舉布條陳情

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，工會理事長黃文正等人不予留用，引爆勞資爭議，工會在5月...

疫情期間外送美食多 北市公布餐飲稽查結果

新冠肺炎延燒，民眾減少出門帶動宅經濟發燒，民眾使用美食外送平台日益頻繁，北市衛生局6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。