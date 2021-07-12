微解封北捷維持防疫期間班距 貓纜、兒童新樂園不開放

全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所明日起可以微解封，台北捷運公司表示，捷運疫情期間持續營運，並比照三級最嚴謹方式防疫，並視情況滾動式增減捷運各路線離峰及假日班距；兒童新樂園、貓空纜車等仍暫停營運；捷運台北車站的捷客鮮明起恢復營運。

明日微解封，但北捷6條路線因應疫情仍維持自5月起調整的離峰班距，並視人潮增減滾動調整捷運各路線平日離峰及假日班距。平日尖峰時段，因應有通勤需求維持原服務班距，但會持續觀察實際運量彈性調整，建議民眾可多分用「台北捷運GO」APP查詢各車站即時列車資訊。

板南線假日全日班距約8至9分；平日尖峰時段班距約6分（重疊區段最短班距約2至3分），平日離峰時段約9分（重疊區段最短班距約4.5分）；淡水信義線假日全日班距約8至9分；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分鐘），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分）。

松山新店線假日全日班距約8至9分；平日尖峰時段班距約6分（重疊區段最短班距約3分），平日離峰時段約8分（重疊區段最短班距約5分）；中和新蘆線假日全日班距約9.5分（重疊區段最短班距約5分）；平日尖峰時段班距約6分（重疊區段最短班距約3分），平日離峰時段約9分（重疊區段最短班距約4.5分）。

文湖線假日全日班距約6.5分；平日尖峰時段班距約1分20秒至2分，平日離峰時段班距約4至5分；環狀線假日全日及平日離峰班距約10分，平日尖峰時段班距約4至7分。

場站清消頻率由原4小時加密為2小時、列車營運時間清消頻率，由原8小時加密為4小時、捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消；民眾進入捷運車站，包含售票處、車站大廳等區域、中山及東區地下街等，務必全程戴口罩，違者開罰3000元至1萬5000元。

另外，北捷負責營運的地下街、兒童新樂園、貓空纜車、小巨蛋等，目前仍在研議開放作業，仍維持暫停營運；捷客鮮營運部分，捷運台北車站明日起恢復營運，其他場站包含中山站、西門站、象山站、台北101／世貿站、南港展覽館站等均延至7月26日恢復營運。

北捷表示，捷運運量需長期觀察，明日微解封後會持續統計搭乘狀況。根據統計，今年4月平均日運量為201萬人次，5月平均日運量因三級警戒銳減到113萬人次，6月下滑到僅44萬人次；收入方面，6月客運收入為3.09億元，與去年同期12.54億元，相差9.45億元，減幅高達7成5。