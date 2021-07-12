美麗華勞資糾紛未平 工會至新北市政府舉布條陳情

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，工會理事長黃文正等人不予留用，引爆勞資爭議，工會在5月10日投票決定罷工。工會今日上午到市府陳情並參與勞資協商，訴求包括要資方讓所有員工回去工作、簽訂團體協約保障員工工作權、承諾不打壓參與罷工會員。新北市勞工局長陳瑞嘉表示，希望今日談判能拉近勞資雙方距離，儘早促成雙方和解。

美麗華公司位於新北市林口區，球場占地約82公頃，公司與工會在2018年就發生過勞資糾紛，當時員工發起罷工，公司在12天後與工會簽下「團體協約」，承諾未來使用外包人力前會與工會協商，雙方達成共識。

但工會認為資方在去年3月違反團體協約引進外包人力，勞動部當時判處資方違反團協，工會可向公司要求600萬元賠償，不過訴訟尚未結束，美麗華公司宣布要成立3家子公司，杏中、杏美、美杏，要將母公司員工分派到3家子公司，工會理事長黃文正則不予留用，並於5月8日完成企業分割程序。

工會成員不滿，在5月10日下午召開會員大會臨時會議，全體44人以無記名方式投票，同意罷工達29票，通過罷工行動，5月11日正式罷工，至今已有2個月，今日上午到市府陳情，並參加勞資協商。

工會表示，美麗華資方近期欲讓油罐車、清消車進入球場處理消毒及緊急消防用油需求，但卻從不正面回覆工會，數次皆透過勞工局傳話，結果還發生衝突。

工會表示，中央已宣佈明日將微解封，戶外的高爾夫球場也是開放項目之一，他們的訴求相當簡單，只希望能資方讓「全體會員回去球場工作」、「簽訂團體協約保障員工工作權」、「雙方基於善意撤告並請資方承諾不打壓參與罷工會員」。

工會指出，這3項都是工會長期訴求，希望資方儘速解決勞資爭議，避免延誤球場會員權益，也希望主管機關新北市勞工局能就部分事項出手相助，維護勞工權益。

勞工局長陳瑞嘉表示，之前因疫情關係，雙方在談判的積極性都沒那麼高，但明天高爾夫球場就可以解封，加上罷工2個月，勞工方經濟也受到影響，希望這次的談判，能將雙方訴求拉近，促成雙方和解。