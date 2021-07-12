黑冠松鼠猴遭媽媽棄養 北市動物園啟動人工哺育

北市動物園今天表示，正常的黑冠松鼠猴寶寶會緊抱著媽媽，日前卻發現一隻寶寶在地上爬行，因此啟動人工哺育照養，接著將找尋適當時機，讓牠回到群體生活。

台北市立動物園今天表示，正常的新生黑冠松鼠猴寶寶會緊緊攀附在媽媽身上，然而6月21日一早，保育員發現一隻黑冠松鼠猴寶寶在地上爬行，便緊急將牠送往獸醫室檢查。

確認這隻寶寶無大礙後，動物園將牠送回照養欄舍，並嘗試讓猴媽媽與寶寶待在同一個空間，但猴媽媽依舊不理會寶寶，因此決定啟動人工哺育照養。

動物園表示，這隻被遺棄的黑冠松鼠猴寶寶體重為105公克，是個頭好壯壯的男寶寶，保育員特別用毛巾、襪子替牠做了抱枕，看著牠休息時緊緊抱著抱枕、吸著手指的可愛模樣，讓眾人的心都融化了。

經過3週人工哺育，動物園表示，這隻寶寶活力日漸旺盛，食量增加了一倍，體重也緩步上升中，已經開始到處亂爬、好奇地觀察四周環境，但最喜歡的還是保育員做給牠的襪子抱枕。

動物園指出，園內營養師會密切注意牠的進食、排泄等健康狀況，適時調整人工奶配方，給牠最好照顧，迎接下一階段重回到群體生活、發展正常社交行為。

根據動物園官網資料顯示，黑冠松鼠猴是分布於南美洲亞馬遜河流域上游集水區的小型靈長類，經常成群結隊地在樹冠頂層或樹冠中部覓食、活動，卻因其外表可愛嬌小、個性聰明且親人，正面臨盜獵及非法寵物貿易危機。

動物園指出，黑冠松鼠猴在美國非法寵物市場價格可高達上千美元，但牠們其實不適合作為寵物，牠們需要良好社會互動，單獨飼養時容易造成過度緊迫，出現營養不良甚至是死亡情形。