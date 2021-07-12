疫情期間外送美食多 北市公布餐飲稽查結果

新冠肺炎延燒，民眾減少出門帶動宅經濟發燒，民眾使用美食外送平台日益頻繁，北市衛生局6月執行「美食外送餐飲稽查專案」，針對市面6家外送平台業者、20家外送合作餐飲業者、5位外送員進行食品衛生相關稽查，儘管部分平台、店家初期有不合格狀況，但經複查後均已符合規定。

此次稽查重點為食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、消費者客訴案件處理、定型化契約、菜單原料標示及資訊、新冠肺炎防疫措施、外送員衛生管理，稽查結果有1家外送平台業者及12家餐飲業者有部分缺失，包含作業場所衛生、人員衛生、食材處理及製程衛生，經限期改善後，複查均已合格。

衛生局指出，食品業者應遵守食品流好衛生規範準則，若違反規定且屆期未改善者，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若沒有標示基因改造食品、牛豬肉及其可食部位原料原產地、重組肉食品、火鍋湯底標示、菜單品名標示是否與本質相符，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

依照傳染病防治法第37條第1項第6款規定，食品業者從業人員需戴口罩、遵守實聯制、保持社交距離、外帶及外送，違反者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

衛生局呼籲外送平台業者，要做到黃金1小時送達、冷熱餐食要區隔、運送保溫要注意、定期清潔運送箱、食品業者要登錄等外送食安5大重點；餐飲業者須落實自主衛生管理，確實執行實聯制、從業人員健康監測、保持社交距離、場所環境定時清潔消毒、配戴口罩勤洗手等防疫措施。