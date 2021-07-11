疫苗手臂影片瘋傳 汐止婦打完疫苗後吸附2支湯匙+3支叉子

新北市汐止區柯媽媽3天前施打疫苗，今天看到「疫苗手臂」新聞報導，好奇心興起，拿起鐵湯匙竟然真能吸附在手臂注射處，還一口氣吸附2支湯匙、3支叉子。她的女兒在臉書「汐止集團」貼文，引起網友討論。柯媽媽說，不知道為什麼會這樣，但因為並沒有不舒服，所以不擔心。

柯姓女子今天傍晚上傳她的媽媽手臂吸附湯匙和叉子的照片，貼文「家中長輩打完疫苗3天，真的出現「疫苗手臂」，有人也有這個狀況嗎？希望這個反應沒有事，1922說，如果擔心回院所掛號檢查。」

有網友說，光看照片不準，「用影片會更多人相信」。柯媽媽於是請孫子用手機拍下她先把湯匙、叉子擦拭乾淨，再一一放在手臂並吸住的影片，證明真的出現「特異功能」。

柯小姐說，今天接到媽媽用LINE傳來手臂吸附湯匙的照片，表示看到電視報導「疫苗手臂」新聞，覺得很好奇，也拿湯匙來試試看，沒想到手臂注射處竟然真得能吸附白鐵湯匙。他的爸爸比媽媽更早幾天施打，試過後並沒有出現這種狀況。