來自南半球的送暖！ 澳洲辦事處以特產及卡片感謝醫護

各界持續為醫護送暖，澳洲辦事處今日為亞東醫院醫護人員送上許多澳洲特產，並特別致贈謝卡，感謝前線醫護人員的辛勞；亞東醫院也強調，未來會持續協助社區篩檢、疫苗施打等，要守護民眾健康。

國內疫情開始後，許多醫護人員都在前線為民眾守護健康，民間許多人也都捐增物資為醫護人員送暖，而現在澳洲辦事處也加入行列，特地捐贈防疫物資予新北板橋亞東醫院醫護人員。

澳洲辦事處表示，感謝台灣醫護人員在疫情嚴峻與艱難的時刻，日日夜夜地站在最前線守護大家的安全與健康。辦事處這次捐贈100份來自澳洲的禮物，包含來自塔斯馬尼亞州的蜂蜜、澳洲廚師親自烘焙的手工ANZAC餅乾、澳洲保健食品品牌Blackmore和Bonnie House的魚油和茶樹精油，及利用澳洲原住民圖騰設計的筆記本、卡片、杯墊和冰箱磁鐵等；駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）和辦事處人員也特別致贈謝卡，要對醫院的前線醫護人員致上最大謝意。