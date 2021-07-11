林右昌酸柯文哲微疫調！陳智菡嗆：回歸專業 別口水防疫
基隆市1名到台北市內湖上班的市民確診，引發基隆、北市疫調論戰。基隆市長林右昌今天再出招，指台北市長柯文哲如果繼續微疫調，或者是微微疫調、微微匡列的話，全台灣大概只能一直微解封。但不管怎樣，他還是要為柯文哲加油。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，防疫還是要回歸專業，不要用口水防疫。
對於這名基隆市民的相關疫調，陳智菡說，這位基隆市民，在他老闆確診後，台北市衛生局立刻就到職場進行疫調匡列，陳也酸林右昌，疫調不是不管三七二十一，將所有人匡起來就沒事，必須是親密接觸者，才是法定匡列對象，這一點林右昌市長，只要問防疫醫師，應該非常清楚，中央地方規範是一致的。
陳智菡也說，因為北市府對於這位基隆市民，還有認為有一點疑慮，所以雖非法定匡列者，但北市衛生局希望這位市民能出來篩檢，大家才能會比較安心一點，也提醒大家不要搭乘大眾運輸。
對於林右昌最近頻打柯文哲，對台北市有很多批評指教，陳智菡說，北市府認為，防疫還是要回歸專業，不要用口水防疫。
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