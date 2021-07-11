快訊

彰化新增1例CT值病毒量甚大 「熱衷社交」至少跨越兩縣市

新北新增12例公布足跡 北車誠品地下街店員確診

林右昌酸柯文哲微疫調！陳智菡嗆：回歸專業 別口水防疫

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
基隆市長林右昌今天指台北市長柯文哲微疫調，台北市政府發言人陳智菡回應，防疫還是要回歸專業，不要用口水防疫。圖／北市府提供
基隆市長林右昌今天指台北市長柯文哲微疫調，台北市政府發言人陳智菡回應，防疫還是要回歸專業，不要用口水防疫。圖／北市府提供

基隆市1名到台北市內湖上班的市民確診，引發基隆、北市疫調論戰。基隆市長林右昌今天再出招，指台北市長柯文哲如果繼續微疫調，或者是微微疫調、微微匡列的話，全台灣大概只能一直微解封。但不管怎樣，他還是要為柯文哲加油。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，防疫還是要回歸專業，不要用口水防疫。

對於這名基隆市民的相關疫調，陳智菡說，這位基隆市民，在他老闆確診後，台北市衛生局立刻就到職場進行疫調匡列，陳也酸林右昌，疫調不是不管三七二十一，將所有人匡起來就沒事，必須是親密接觸者，才是法定匡列對象，這一點林右昌市長，只要問防疫醫師，應該非常清楚，中央地方規範是一致的。

陳智菡也說，因為北市府對於這位基隆市民，還有認為有一點疑慮，所以雖非法定匡列者，但北市衛生局希望這位市民能出來篩檢，大家才能會比較安心一點，也提醒大家不要搭乘大眾運輸。

對於林右昌最近頻打柯文哲，對台北市有很多批評指教，陳智菡說，北市府認為，防疫還是要回歸專業，不要用口水防疫。

新冠肺炎 COVID-19 陳智菡 林右昌 柯文哲

延伸閱讀

再嗆北市府！林右昌：柯文哲繼續「微疫調」 全台只能一直微解封

相關新聞

再嗆北市府！林右昌：柯文哲繼續「微疫調」 全台只能一直微解封

基隆市1名到台北市內湖上班的市民確診，昨天引發兩地爭論「疫調」作法。基隆市長林右昌今天再出招，指台北市長柯文哲如果繼續微...

林右昌酸柯文哲微疫調！陳智菡嗆：回歸專業 別口水防疫

基隆市1名到台北市內湖上班的市民確診，引發基隆、北市疫調論戰。基隆市長林右昌今天再出招，指台北市長柯文哲如果繼續微疫調，...

中央指引不明確釀爭議 侯友宜：徒增紛擾、民眾受害

中央「微解封」方案引發爭議，許多縣市不跟進或之後轉彎，新北市長侯友宜表示，現在面對隱形傳播鏈與疫苗覆蓋率不足，中央必須拿...

取消餐廳內用逆時中？ 黃偉哲：邏輯不是這樣看的

台南市長黃偉哲昨天宣布取消餐飲內用，被認為政策急轉彎「逆時中」，他今天表示，本來就是中央公布指引原則，各地方可以自行視狀...

台北市19日預計微解封幼兒園 侯友宜：要謹慎面對

台北市幼兒園預計19日微解封，外界好奇新北市是否跟進?市長侯友宜表示，從5月9號至7月7號，新北0到6歲確診人數高達17...

內用全台逆時中！ 侯友宜：有隱形傳播鏈 中央應統一規範

中央宣布微解封，但除了澎湖縣外，全台都「逆時中」，禁止餐廳內用，有人認為這是中央在甩鍋地方。新北市長侯友宜表示，現在仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。