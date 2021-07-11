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台中市舉辦視訊2.0就業博覽會 最高薪職缺13萬7500元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
為排除疫情造成的就業障礙，台中市政府下個月2日將舉辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會。圖／台中市政府提供
為排除疫情造成的就業障礙，台中市政府下個月2日將舉辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會。圖／台中市政府提供

為排除疫情造成的就業障礙，台中市政府下個月2日將舉辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達到4萬元以上的高薪職缺，其中最高薪為光學元件領導廠商合盈光電開出13萬7500元的職缺。勞工局今表示，即日起至25日開放報名。

勞工局表示，畢業求職季來臨，市府去年「視訊就業博覽會」創下近7成高媒合率，更領先六都辦理「視訊徵才活動列車」，截至今年6月份共邀集逾80家企業加入視訊就業活動，今年再創新舉辦「視訊徵才2.0」，提供求職者免出門全視訊徵才服務。

局長張大春說明，2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達4萬元以上高薪職缺，跨足製造、精密機械、光電及綠能產業，其中最高薪為光學元件領導廠商合盈光電所開出的 13萬7500元的研發處職缺。此外，勞工局更開發50個學經歷不拘且起薪4萬元以上的工作機會，歡迎職場新鮮人踴躍參與。

勞工局指出，「視訊徵才2.0」只要透過「線上報名」、「下載軟體」、「登錄面試」簡單3步驟，免出門在家就可以面試。步驟一「線上報名」，上傳或將報名表及個人履歷寄至指定信箱；步驟二「下載軟體」，下載面試軟體並測試網路及視訊；步驟三「登錄面試」，於排定時間登錄會議代碼即可開始面試，相關活動資訊可至台中市就業服務處官網(https://www.eso.taichung.gov.tw/2538344/post)查詢。

為排除疫情造成的就業障礙，台中市政府下個月2日將舉辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會。圖／台中市政府提供
為排除疫情造成的就業障礙，台中市政府下個月2日將舉辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會。圖／台中市政府提供

面試 勞工局 高薪

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