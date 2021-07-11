台中市舉辦視訊2.0就業博覽會 最高薪職缺13萬7500元

為排除疫情造成的就業障礙，台中市政府下個月2日將舉辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達到4萬元以上的高薪職缺，其中最高薪為光學元件領導廠商合盈光電開出13萬7500元的職缺。勞工局今表示，即日起至25日開放報名。

勞工局表示，畢業求職季來臨，市府去年「視訊就業博覽會」創下近7成高媒合率，更領先六都辦理「視訊徵才活動列車」，截至今年6月份共邀集逾80家企業加入視訊就業活動，今年再創新舉辦「視訊徵才2.0」，提供求職者免出門全視訊徵才服務。

局長張大春說明，2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會邀集台灣美光、上銀科技及友達光電等23家廠商，釋出逾430個起薪均達4萬元以上高薪職缺，跨足製造、精密機械、光電及綠能產業，其中最高薪為光學元件領導廠商合盈光電所開出的 13萬7500元的研發處職缺。此外，勞工局更開發50個學經歷不拘且起薪4萬元以上的工作機會，歡迎職場新鮮人踴躍參與。