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西門商場打疫苗疑雲 北市市場處將約談29鋪主

中央社 / 台北11日電

對西門商場疑有酒吧業者先行施打疫苗問題，台北市市場處今天表示，西門商場施打疫苗名冊都是攤商人員，並無酒吧員工，明起將約談29攤餐飲鋪主，若查有登載不實將送辦。

台北市副市長蔡炳坤昨天出席台北市政府線上防疫因應記者會，媒體問疑有西門紅樓酒吧業者先接種疫苗，他表示，西門紅樓附近酒吧業者是不能接種疫苗，會進行查處，若發現市場自治會有造冊不實等狀況，會追究、查處，只有被造冊市場自治會員才可接種疫苗。

市場處今天發布新聞稿表示，西門商場為公有零售市場，配合中央優先施打疫苗政策，由市場處督導自治會及攤鋪位承租人繳交疫苗名冊，施打疫苗名冊上並無所謂酒吧員工，都是市場攤商從業人員。

針對商場從事餐飲且有疑慮的29攤鋪位，市場處說，明天起將逐攤約談鋪主是否將不符合資格的員工混入清冊，導致處內公務員登載不實，若經查屬實將移送檢調。

市場處指出，西門商場營業規模達57個鋪位，營業形態主要以餐館、服飾零售、飲料零售業為主，市集攤鋪位實際經營多採家族經營模式，需親友家屬及聘請相關從業人員協助，市場也要有自治管理清潔人力。

同時，為建立疫苗施打名冊，均已要求攤鋪主簽立切結書，所以承租人聘請的員工，由承租人造冊負責。

市場處表示，若查獲不符合疫苗施打條件，違反防疫政策、偽造文書以及企圖使公務人員登載不實，將依傳染病防治法、刑法214條及其他規定，移送主管機關從嚴處分。

此外，若有攤主並非實際營業人，此涉及轉租攤位嫌疑，市場處將嚴格查察轉租案件，若有轉租者則罰鍰12倍租金，不改善者再罰24倍租金並收回攤鋪位。

疫苗 承租人 北市

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