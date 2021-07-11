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居家防疫也能置身魚市！ 富基漁港推海鮮組合懶人包

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
富基魚市「宅配懶人包」中的粉母蟹及萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
富基魚市「宅配懶人包」中的粉母蟹及萬里蟹。圖／新北市漁業處提供

國內三級警戒持續好一段時間，民眾也日漸習慣居家防疫新生活，但也因此少了上市場、魚市採買的機會，新北富基魚市就推出漁港海鮮直送到家服務，讓民眾不出門，也能品嘗到物美價廉的生猛海鮮。

新北漁業處指出，富基漁港過去都以當天近海捕捉的各式海產供市現場提供遊客採買，但因為近來疫情關係，魚市的水攤及餐廳加強宅配服務，以活體急速降溫及低溫宅配模式，特別推出「超值防疫宅配懶人包」。

漁業處表示，宅配懶人包有三大組合，「宅配懶人包1」最經濟，內含九孔12顆、大白蝦12隻及大花蟹2隻，含運價格為1930元；若民眾想再多吃到螺肉跟鮮魚，可以選購「宅配懶人包2」，包含鳳螺600克、大白蝦600克、紅魚1尾、九孔12顆、粉母蟹及萬里蟹各1隻，含運價格3200元；而最豐富的則是「宅配懶人包3」-海鮮豪華組，含龍蝦1隻、龍虎斑1尾、蛤蜊28顆、魚蛋1包、蚵包1包、大白蝦20隻及花蟹2隻，含運價格3600元。

漁業處提到，富基漁港是台灣的極北漁港且鄰近台北市區，因此成為北海岸著名的觀光漁港，不只盛產海鮮，更是萬里蟹的重要產地，因此每個懶人包也都一定有鮮蟹。另外，除懶人包，魚市亦有客製化服務，有各式海鮮食材任君挑選組合。

漁業處強調，防疫期間魚市環境將持續消毒，攤商也持續遵守配戴口罩、實聯制、社交距離等防疫措施，餐廳則持續封閉內用區及鼓勵外帶，以維護民眾健康及衛生安全，歡迎民眾透過網路挑選，減少接觸風險，不必出門也可品嘗到美味的新鮮魚貨，欲訂購可至臉書搜尋「富基漁港 魚產品銷售中心」查詢。

富基魚市「宅配懶人包」中的九孔。圖／新北市漁業處提供
富基魚市「宅配懶人包」中的九孔。圖／新北市漁業處提供
富基魚市「宅配懶人包」中的大花蟹。圖／新北市漁業處提供
富基魚市「宅配懶人包」中的大花蟹。圖／新北市漁業處提供
「宅配懶人包2」，內含鳳螺600克、大白蝦600克、紅魚1尾、九孔12顆、粉母蟹及萬里蟹各1隻。圖／新北市漁業處提供
「宅配懶人包2」，內含鳳螺600克、大白蝦600克、紅魚1尾、九孔12顆、粉母蟹及萬里蟹各1隻。圖／新北市漁業處提供
「宅配懶人包3」，內含水姑娘龍蝦1隻、龍虎斑1尾、蛤蜊28顆、魚蛋1包、蚵包1包、大白蝦20隻、花蟹2隻。圖／新北市漁業處提供
「宅配懶人包3」，內含水姑娘龍蝦1隻、龍虎斑1尾、蛤蜊28顆、魚蛋1包、蚵包1包、大白蝦20隻、花蟹2隻。圖／新北市漁業處提供
富基魚市「宅配懶人包」中的大白蝦。圖／新北市漁業處提供
富基魚市「宅配懶人包」中的大白蝦。圖／新北市漁業處提供

懶人包 海鮮 萬里蟹

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