愛貓卡櫃下25天不吃不喝竟存活救出！獸醫師認為不可能

台中市高姓女子養的一隻貓「happy」日前突然失去蹤影，她四處遍尋不著，甚至還發出尋貓啟示，後來事隔多日，原已不抱希望了，才因為聽到牠發出殘弱的聲音，而終於在家中一個房間的櫃子下方的找到牠，算算前後竟已25天，令她相當驚訝。

高女說，這個櫃下方的左右和前方都是封閉的，僅有背面因為未封，而形成一個矮和狹窄的空間，深約10多公分，可能是貓躲進去後，因她不知貓當時在櫃子下，而把櫃子緊靠著牆，使得貓兒就這樣出不來，貓兒才會失蹤。

她說，因為那個房間沒有放食物，房門平常又都是關著的，貓兒在這25天裡就這樣等於被封在櫃子下沒吃沒喝，竟還能存活，讓她太驚訝，說給獸醫師聽，獸醫師都不相信。但她是基督徒，只能說這是「在神沒有難成的事」也許是神垂聽了她的禱告吧。

她說，貓兒被找到時顯得虛弱，他們趕緊餵了些水，也擺了食物給牠吃，直到最近才恢復正常。對於愛貓失而復得，她又驚又喜，還感謝這是是的恩典。

高女說，happy原是一隻流浪貓，前年被她收養時才6個月大，平日個性膽小差怯，不但與主人保持距離，家中一有客來訪，就會躲入隱密處。

她說，上個月8日搬新家，發覺happy突然不見蹤影，四處都找不著；家人與她公司的員工為此都投入尋貓行動；有的拜訪鄰居、有的四處張貼告示，還有的則拿著貓兒喜吃的食物到附近角落置放，期望能引來牠出現。她也不斷禱告，祈求早日找到愛貓。

家人看她傷心，還到流浪動物之家，認養2隻模樣神似happy的小貓咪回家，排解她的心情。

上個月25日，高女突聽見房間內有怪聲，偶還有微弱的貓叫聲，興奮的向家人說，家人說那是她的幻聽。又過了3天，她先生在客廳也聽到微弱的貓叫聲，於是把全家的翻查一遍，卻仍無著。直到這個月1日，高女特別到客房睡覺，果然錄到微弱的貓叫聲。隔天，她請來家裡打掃的清潔人員翻查各個角落，當幫那個櫃子抬起，聞到一陣貓的尿臭味，才發現happy就趴在櫃子下。