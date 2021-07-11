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中央宣布微解封民眾仍害怕 新店碧潭人流稀少

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今日上午至新店視察碧潭風景區，發現人流相當少，只有零星居民外出散步。圖／新北市新聞局提供
侯友宜今日上午至新店視察碧潭風景區，發現人流相當少，只有零星居民外出散步。圖／新北市新聞局提供

中央宣布微解封，但地方政府皆不敢輕忽疫情，持續實施嚴格管制。新北市長侯友宜今日上午視察新店碧潭風景區時表示，今天碧潭人流算是少的，市府也要求相關單位做好人流管控，要降載到40%以下，目前新北的風景區狀控都還算良好。

侯友宜上午至新店碧潭風景區視察人潮狀況，像是水上腳踏車目前都暫停營業，7/13-19也維持不營業，商店街餐廳也是全數暫停營業狀態，只有少數附近居民外出散步。

侯友宜說，今天是假日，但就算到了近中午時，碧潭的人流仍算是少，商店街的餐廳也沒有營業，市府會要求現場人員持續做好人車管控，一定要下載到40%以下，目前各風景區的狀況都算良好，他們也有人潮儀表板可以隨時監看。

侯友宜指出，區公所與警察單位都會待在風景區，勸導民眾遵守人流管控，若大家沒有遵守，該關閉風景區就會關閉，所以希望市民能配合低度活動，如果到風景區也一定要接受人流管控，別出現群聚的現象。

新北市觀旅局補充，7/12前還是強化三級警戒階段，景區仍嚴格落實防疫規定。除加強巡查勸導，景區店家亦自主休市、公廁關閉，並進行人潮儀表板監控人流，加強疏導。

觀旅局表示，7/13後配合適度放寬措施，戶外風景區包括碧潭特定風景區、瑞芳特定風景區、十分瀑布園區，降載、設有原容留人數最高40%上限，但隨時視景區現況，若現場人流無法嚴守防疫規定，還是可以暫時關閉景區、管制人車進入。

碧潭 侯友宜

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