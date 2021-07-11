東奧開打在即 侯友宜視訊9國手獻祝福
距23日東京奧運開幕剩不到2周，我國這次共66名選手代表出征，其中有14名來自新北市，市長侯友宜也特地視訊為選手祝福，預祝能在奧運賽場上取得佳績。侯友宜表示，因疫情沒辦法組加油團到東京，但他一定當選手最大後盾，把國內疫情控制好守護在台灣的家人們。
趕在奧運開打前，14名來自新北國手中以3度進軍奧運的射箭國手「雷母」雷千瑩為首，以及桌球陳思羽、划船黃義婷，都有過奧運登場經驗；另外首次出征如拳擊林郁婷、桌球鄭先知、舉重陳玟卉、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎與射箭湯智鈞等人，共9名選手和市長有約。
侯友宜說，這一年多因全球疫情，出國比賽隊職員都要承受高風險、高壓力，除選手外也感謝教練的付出與陪伴。每天早晨運動是他最享受的時光，羨慕運動員能在場上全力揮灑汗水，要有好表現一定要堅持不懈練習。
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