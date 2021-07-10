新北警疫調掌握電子軌跡 助阻斷病毒傳播鏈

新北市府追蹤社區傳播鏈，市警局長黃宗仁今天表示，警方身為疫調團隊成員擔任防疫幕後推手，結合傳統訪談與鷹眼監視器、通聯，與病毒賽跑。

新北市府今天下午舉行防疫線上直播說明會，市長侯友宜說，暫不「微解封」是基於雙北為疫情重災區考量，7月19日會調整是否鬆綁，前提條件除了疫苗接種率，還有雙北的篩檢陽性個案數，是否完全可找到傳播鏈。

媒體詢問，ORcode「實聯制」在疫調的應用情形；衛生局長陳潤秋說，結合警政詢問、衛生所分析、民政系統人脈共同調查，必要時輔以電子科技，並申請實聯制的相關足跡資料。

市警局長黃宗仁接受中央社記者電話訪問時表示，警局疫情調查分析作業中心接獲派案，依傳染病防治法、電信法、個人資料保護法，向中央流行疫情指揮中心申請手機通聯紀錄。

不過，他說，申請民眾掃描QRcode的「實聯制」時，從未申請成功。當然，更不會以此偵辦刑案。警方曾前往超商取閱傳統紙本登錄，交叉比對足跡，以免掛一漏萬。

黃宗仁說，從去年高雄酒店、彰化白牌車司機、今年的桃園諾富特飯店染疫事件，新北警方就透過刑事偵防技巧投入疫調。確診案量少還能以傳統訪問、調監視器處理，但新北高峰時，因「校正回歸」曾1天確診384人，就須仰賴電子軌跡。

黃宗仁說，警局成立「疫調分析中心」徵集有經驗的志願軍組成200人龐大隊伍，不分晝夜投入疫調。他以台語的「跺腳筋」，形容與時間賽跑阻斷病毒傳播鏈，以往如此，現在要拚解封追蹤確診感染源依舊如此。

黃宗仁說，技巧就是基本功與經驗累積。除依法向指揮中心申請通聯紀錄，也啟動辦案「鷹眼小組」調閱「雲龍系統」的路口監視器比對，掌握活動足跡及接觸者。

他說，更重要的是將電子軌跡建置資料庫，通聯定址後轉換成經緯度，透過電子地圖將疫情熱區視覺化，提供後續分析研判，作為制訂社區防疫熱區範圍的依據，警局仍將以「精準疫調」繼續投入，扮演助攻角色。