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民間接力捐贈HFNC 亞東醫院感謝各方成醫護助力

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
葡眾企業小堡家族捐贈HFNC給亞東醫院。圖／亞東醫院提供
葡眾企業小堡家族捐贈HFNC給亞東醫院。圖／亞東醫院提供

民間接力送物資給有需求的醫療院所，亞東醫院今日獲葡眾企業小堡家族捐贈數台高流量濕化氧氣經鼻導管系統（HFNC），院方指出該儀器能減少病患口鼻噴濺、降低醫護感染及環境汙染，同時該廠牌也較其他廠牌提供更高、甚至100%的氧氣給病患，很謝謝民間企業願意成為醫護助力。

HFNC是治療新冠肺炎病患的重要物資，藝人賈永婕先前向企業界募得數百台並捐贈給醫療院所，引發民眾讚聲不斷。現在也有企業接力，葡眾企業小堡家族就號召民間力量，僅花三天就完成集資購買數台HFNC給各醫療院所，其中也包含新北板橋亞東醫院。

亞東醫院胸腔內科王秉槐主任指出，HFNC能作為病患插管前的橋樑，非重度的病患使用HFNC可避免插管的不適與減少口鼻噴濺，能降低醫護人員感染風險與環境汙染，而這次受贈為聯杏的HFNC，其特色為提供較一般呼吸器更高流速的氧氣，對於氧氣不足的新冠肺炎病患提供更高、甚至100%的氧氣予病人。

亞東醫院今日由邱冠明副院長代表接受企業捐贈，院方感謝疫情期間各方給予的溫暖支持，也感謝葡眾企業小堡家族這次事前調查醫院最需要的物資，並以快速度集資，讓民間力量成為醫護助力。

民間企業所捐贈的高流量濕化氧氣經鼻導管系統（HFNC）。圖／亞東紀念醫院提供
民間企業所捐贈的高流量濕化氧氣經鼻導管系統（HFNC）。圖／亞東紀念醫院提供
越來越多民間企業加入捐助醫療物資行列。圖／亞東紀念醫院提供
越來越多民間企業加入捐助醫療物資行列。圖／亞東紀念醫院提供

亞東醫院 新冠肺炎 醫護人員

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