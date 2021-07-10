北市大型疫苗施打站設花博爭豔館 接種區18線

台北市長柯文哲今天說，北市府規劃在花博爭豔館設置大型施打疫苗站，14日、15日安排接種疫苗，現場共18線接種區，每天單線供800人施打疫苗。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫因應線上記者會，柯文哲等官員出席。

柯文哲說，接種疫苗才是解決疫情最終方案，已規劃多個接種疫苗專案計畫，接種人員都與民生相關，像獸醫師及助理、殯葬業第一線工作人員等，相關人員陸續都開始接種。

柯文哲呼籲民眾盡量透過網路預約接種疫苗，他說，65歲以上、不限戶籍都可透過網路預約接種疫苗。

柯文哲表示，台北市將在花博爭豔館設大型施打疫苗站，這是首次規劃大型接種站，現場接種區共18線，每線單日接種800人，並有後送區，安排救護車待命。

北市府資料顯示，各項接種疫苗專案包含針對獸醫師及助理、捷運第一線工作人員、日照機構服務員、長照接送專車駕駛、復康巴士司機、公車司機、北農等批發市場，後續將替街友、處理環境衛生清潔人員等接種疫苗。

媒體詢問，中央宣布微解封後，雙北市有部分措施不同。柯文哲對此表示，中央忽然宣布微解封，地方政府僅一天可處理相關措施，首都生活圈含北北基桃，防疫標準應一致，他認為中央應先公布準則，卻變成發布措施後，就不管地方。