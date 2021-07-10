憂各地信眾湧入室內難掌握 新北廟殿與教堂維持不開放

中央前日宣布將「微解封」，不過各縣市仍有不同情況，新北民政局表示，許多宮廟及教會都認為疫情變化快速，開放恐將導致信徒湧現室內空間，難以掌握足跡與人潮，因此還是希望維持目前模式，讓信眾在廟埕外虔心祭拜及祈禱，期待能有效防堵疫情。

中央流行疫情指揮中心前日宣布13日起「微解封」，可以有條件開放民眾進入宗教場所，不過各縣市還是依照不同疫情，而有不同相關措施，其中新北就仍不開放民眾參拜及祈禱。

民政局說明，市府昨日宣布，13日各管制措施還是以「管制為原則、放寬為例外」，而新北各宗教場所也依循同樣原則，維持三級警戒標準、落實防疫規範，並獲得境內板橋慈惠宮、板橋接雲寺、新莊地藏庵、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、樹林鎮南宮、三重先嗇宮、三重義天宮、中和廣濟宮福和宮、永和保福宮、林口竹林山觀音寺、頂泰山巖、淡水福佑宮、汐止金龍山北峰寺、新店大香山慈音巖及基督教板橋福音堂等各大宗教團體響應，大家都決定不提防疫計畫申請微解封，期待能有效防堵疫情。

民政局指出，許多宮廟及教會都認為，疫情變化快速，且信眾多來自四面八方，尤其民眾進入廟殿祭拜或教堂祈禱，室內空間恐湧現熱情信眾，難以掌握足跡與人潮，管理上將出現困難，因此都決定維持目前模式，讓信眾在廟埕外虔心祭拜及祈禱。