下午信義商圈大停電 台電澄清：均屬用戶造成

台北市信義商圈傳出突然停電，包括忠孝東路五段、中坡南路等一帶共376戶停電，影響到台北忠孝東路、信義商圈，包括A13大遠百，停電超過半小時。對此，台電澄清，台北市下午傳出兩起停電事故，均屬用戶造成。

台電指出，第一起事故發生在下午1時4分，大道路某大樓位於地下室的台電配電室，因用戶連續壁漏水，導致配電室積水一公尺深，造成世貿配電變電所饋線開關跳脫，引發大道路、忠孝東路五段、中坡南路等一帶共376戶停電。台電獲報後派員搶修，經隔離故障區間，於下午2時9分先復電342戶，目前僅有該大樓34戶尚未復電，需持續抽水後再進行搶修。

第二起事故發生在下午1時10分，因用戶設備不良，引發台電變電所設備跳脫，導致台北市信義區松勇路、信義路五段、松壽路、松智路等一帶共278戶停電，其中包括信義百貨A13館。事發後台電第一時間經過轉供，下午1時13分復電92戶，台電同時派員前往搶修，已於下午1時44分全數復電。

另，A13百貨公司因自身設備「自動負載切換開關」停電後無法自動切換，經用戶於下午2時50分重新啟動，目前已供電正常。