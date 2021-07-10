聽新聞
test
0:00 / 0:00
下午信義商圈大停電 台電澄清：均屬用戶造成
台北市信義商圈傳出突然停電，包括忠孝東路五段、中坡南路等一帶共376戶停電，影響到台北忠孝東路、信義商圈，包括A13大遠百，停電超過半小時。對此，台電澄清，台北市下午傳出兩起停電事故，均屬用戶造成。
台電指出，第一起事故發生在下午1時4分，大道路某大樓位於地下室的台電配電室，因用戶連續壁漏水，導致配電室積水一公尺深，造成世貿配電變電所饋線開關跳脫，引發大道路、忠孝東路五段、中坡南路等一帶共376戶停電。台電獲報後派員搶修，經隔離故障區間，於下午2時9分先復電342戶，目前僅有該大樓34戶尚未復電，需持續抽水後再進行搶修。
第二起事故發生在下午1時10分，因用戶設備不良，引發台電變電所設備跳脫，導致台北市信義區松勇路、信義路五段、松壽路、松智路等一帶共278戶停電，其中包括信義百貨A13館。事發後台電第一時間經過轉供，下午1時13分復電92戶，台電同時派員前往搶修，已於下午1時44分全數復電。
另，A13百貨公司因自身設備「自動負載切換開關」停電後無法自動切換，經用戶於下午2時50分重新啟動，目前已供電正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言