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信義微風1員工確診 黃珊珊：該樓層暫停營運3天

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
信義微風接獲專櫃人員確診通知，閉店後緊急消毒，今天宣布休館一日。記者季相儒／攝影
信義微風接獲專櫃人員確診通知，閉店後緊急消毒，今天宣布休館一日。記者季相儒／攝影

台北市信義區百貨繼信義誠品、新光三越A11館皆傳出專櫃櫃姐確診後，信義微風今緊急休館，成為信義百貨區第三起傳出確診病例的商場。對此，副市長黃珊珊表示，目前確診者工作的樓層已經暫停營運3天，主管、同班同事也造冊匡列。

信義微風昨日深夜緊急通知員工今日休館、暫停營業一天，11日恢復上班。根據內部員工透露，應是傳出有櫃姐確診，該官方粉絲團於昨日深夜11點半在官網貼出公告。

微風則回應，該確診專櫃人員在7月8日身體出現不舒服症狀，主動去快篩後驗出陽性，隔天7月9日就沒有上班，同櫃位專櫃人員在當天進行快篩，採檢結果均為陰性。而目前微風不會針對信義店做全員快篩，是以鼓勵專櫃主動進行快篩為原則。

黃珊珊表示，該案為新北市通報台北市，居住在新北、工作在台北，已經由北市衛生局疾病管制科處理，7月9日通報百貨公司，櫃台樓層暫停營運3天，主管和同班同事全都造冊匡列，處理方式和市場一樣，不會整棟關閉。

微風 快篩

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