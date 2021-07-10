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精準疫調PCR陽性10%滿高的 柯文哲：匡列範圍可大一點

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

北市柯文哲下午舉行防疫記者會，柯文哲認為做精準疫調，匡列再做PCR，有10%是確診案例，這比率滿高的，他覺得精準疫調匡列的範圍，可以再大一點。

中央公布台北市今天有13例，柯文哲說，過去幾周一開始下降很快，後來開始趨緩，25周有165個，26周有155個 ，但北市現在原則是一周要比一周少，是最起碼標準，沒有減少的就是熱區。

柯文哲說，確診案例減少，每找一個的成本都愈來愈高，現在都做篩檢，目前不做抗原快篩，都做大規模的PCR，台北市開放七家醫院做PCR，一天有2200個名額，有發現熱區，再做地區型普遍，用PCR，有時一次至少二千人。

另外，精準疫調還是做，北市從7月到現在，做精準疫調匡列的再做PCR，有10%是確診案例，這比例滿高的，他覺得這樣的話，精準疫調匡列的範圍可以再大一點。

柯說，目前PCR有七家醫院做，分布北市各區，一天2200個，若發現有問題，再以地區為範圍，包括最近在環南和果菜市場，一天可以做2000個，做大規模的殲滅戰。另外是精準疫調匡列，再拖出來做PCR，所以這是目前台北市做篩檢，有三方案在進行。

柯文哲指出，因環南市場很多年輕人無症狀感染，有三分之一，這些人過去從來不會去找醫生，除非是普篩才會挑出來，他們沒症狀，但會傳染別人，這是麻煩的地方，希望用PCR篩檢，一步步清出來。

柯文哲說，上周表現確診數沒有大幅下降，這是因為台北市從上周開始做大規模的PCR，把黑數抓出來有關，希望上周的大規模PCR把社區潛藏的黑數抓出來後，本周開始確診者會進一步下降。

至於昨天在北農，2200個，陽性只有2個，篩檢成本滿高的，現在北農的危險區會再測一次，司機、捆工不是每天來 ，但富民路、以及和司機、攤商有來往的再做一做，擴大篩檢範圍。

北市 柯文哲 北農

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