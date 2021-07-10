西門紅樓酒吧納市場造冊名單？ 蔡炳坤：與事實不符

北市市場疫苗施狀況打亂象叢生，不是真正在市場工作的攤商沒造冊到，就是在紅樓酒吧上班的人被列在市場人員，引發質疑。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，紅樓酒吧員工被列入施打名單與事實不符，強調若市場自治會造冊不實，將會依法查處。

蔡炳坤表示，市場攤商疫苗接種已經第5天，有8成以接種率，首波以6月30日造冊名單為主，已經注射了1萬8000多劑疫苗，而傳統市場相當多沒有辦法所有人都打到，因此疫情熱區、有確診案例地區先施打，至於還未施打的人，後續會繼續整理名冊，盼中央支持再給予疫苗。

蔡炳坤說，名單造冊需要公、私協力，互相信賴，謹慎務實，若有人提出檢舉造冊不實，市場處也會依法查處，但也別因為不時指控，影響多數自治會為會員造冊接種。

至於傳出有紅樓酒吧員工也被列入市場人員名單，蔡炳坤否認，強調「與事實不符」，雖然西門商圈彼此之間都有關連性，但因為是紅樓酒吧員工就能接種疫苗是不能接受的，稱「誰造冊誰負責」，市場處一定會追究造冊不實的狀況。