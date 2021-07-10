北市65歲以上預約打疫苗 今仍有2萬名額

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，對於65歲以上預約打疫苗，還剩下約2萬個名額，柯文哲喊話，大家趕快預約來打。至於注射地點，柯文哲說，其他地方都滿額，目前還有很多名額的是花博爭豔館，裡面開18線，一天可打1萬1140人，算是台北市第一次大規模的接種點。

柯文哲說，打疫苗還是最終解決方案，台北市有很多專案，他今天去懷生國中看打疫苗，是市場攤商，有1.8萬劑，北市攤商估計至少2.6萬人，原則上有造冊先打，有新疫苗來繼續打，今天還有獸醫、助理人員也在接種，北市專案接種大多和民生第一線有關，包括捷運公車司機，他們和人流接觸很大，另外，殯葬業處理大體，接觸確診者過世 的，所以有危險度，不亞於醫院，這也要注射。