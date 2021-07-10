信義商圈大停電 台電：世貿配電變電所積水導致故障

台北市信義商圈傳出突然停電的消息，一名網友臉書信義區三兩事指出，北市信義區大道路、忠孝東路五段突然停電，致電給1911後，據了解，台北忠孝東路、信義商圈突然停電，包括A13大遠百，停電超過半小時。台電表示，因電路故障，正在搶修中，故障原因是配電室嚴重積水，持續抽水中

台電指出，今13時4分，世貿配電變電所第77號饋線分歧線路事故停電，至14時9分復電342戶，停電範圍包括大道路、忠孝東路五段、中坡南路等一帶。

台電指出，轉供復電時間為14時9分，復電342戶，配電室嚴重積水，持續抽水中。受影響停電戶數376戶；已復電戶342戶；目前仍停電戶34戶。

台電指出，配電設備遭水淹，引起自動化開關分歧線開關跳脫，隔離故障區間，小環路供電線路於14時9分先行復電342戶。因大道路地下配電室嚴重積水，持續抽水搶修中。