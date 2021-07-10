快訊

Covid-19通行證能當疫苗護照？ 陳時中回應了

台南也轉彎「逆時中」 餐廳禁止內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義商圈大停電 台電：世貿配電變電所積水導致故障

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
全台三級警戒下，過去熱鬧的信義商圈，路上也顯得空蕩。記者黃義書／攝影
全台三級警戒下，過去熱鬧的信義商圈，路上也顯得空蕩。記者黃義書／攝影

北市信義商圈傳出突然停電的消息，一名網友臉書信義區三兩事指出，北市信義區大道路、忠孝東路五段突然停電，致電給1911後，據了解，台北忠孝東路、信義商圈突然停電，包括A13大遠百，停電超過半小時。台電表示，因電路故障，正在搶修中，故障原因是配電室嚴重積水，持續抽水中

台電指出，今13時4分，世貿配電變電所第77號饋線分歧線路事故停電，至14時9分復電342戶，停電範圍包括大道路、忠孝東路五段、中坡南路等一帶。

台電指出，轉供復電時間為14時9分，復電342戶，配電室嚴重積水，持續抽水中。受影響停電戶數376戶；已復電戶342戶；目前仍停電戶34戶。

台電指出，配電設備遭水淹，引起自動化開關分歧線開關跳脫，隔離故障區間，小環路供電線路於14時9分先行復電342戶。因大道路地下配電室嚴重積水，持續抽水搶修中。

停電 台電 北市

延伸閱讀

房東要求晚上睡覺不要關燈！ 獨居女遇停電才知「驚悚真相」

熱帶性低氣壓擾局！台東蘭嶼和南迴局部區域 今晚短暫停電

供電亮黃燈！備轉容量降至6.07% 台電證實：大林機組故障、天氣太熱

高雄三民區晚間大量路燈停電 台電：線路故障

相關新聞

空氣真新鮮？ 擎天崗有遊客未戴口罩 監視器全都錄

中央流行疫情指揮中心日前宣布7月13日微解封，北市也可望開放部分風景區，但民眾早已悶壞，光是上午就有不少人上陽明山上透透...

南子吝步道、鼻頭角步道等 東北角開放型步道13日解封

配合中央流行疫情指揮中心宣布延長第三級疫情警戒，自7月13日起適度鬆綁管制措施，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區昨...

影／信義商圈大停電 台電：用戶設備不良所致

台北市信義商圈一帶下午一點多發生大停電，遠百信義A13也受到影響，緊急疏散百貨內客人，直到三點左右才恢復供電。

信義商圈大停電 台電：世貿配電變電所積水導致故障

台北市信義商圈傳出突然停電的消息，一名網友臉書信義區三兩事指出，北市信義區大道路、忠孝東路五段突然停電，致電給1911後...

影／微解封前最後周末 大台北街頭依舊冷清

新冠肺炎三級警戒延長到本月二十六日，但十二日以後中央授權地方可微解封，其中餐飲業能否內用中央有條件開放，但六都中僅台南市...

微解封內用北市不跟進 信義商圈外帶苦撐

中央疫情指揮中心日前宣布三級警戒延長至26日，並宣布7月13日微解封部分相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整。許多縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。