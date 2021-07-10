空氣真新鮮？ 擎天崗有遊客未戴口罩 監視器全都錄

中央流行疫情指揮中心日前宣布7月13日微解封，北市也可望開放部分風景區，但民眾早已悶壞，光是上午就有不少人上陽明山上透透氣，卻也無視防疫規定，不是拉下口罩就是直接不戴，也不管是否有旁人。

7月13日將微解封的消息一出，民眾就等不及想出遊，今天一早就上陽明山踏青，從監視器畫面可以看見，雖然風景區內的停車場都是封閉狀態，但仍有不少人走動。

而擎天崗也是旅遊熱點，民眾也是大清早就爬山運動，還有一家老小同時上山看風景，或是成雙成對的情侶、夫妻拍照打卡。

但仔細一看，不少民眾是直接把口罩拉下來，甚至有人把口罩拿在手上，根本不戴，彷彿入無人之地，也不管身旁有沒有其他遊客或親友。

對此，陽管處發言人張順發表示，目前現階段各個服務處與停車都是關閉的，防疫期間也有保七大隊加強巡察，若有違規停車會直接開罰，遇到違反防疫規定的民眾，會蒐證請地方衛生主管機關開罰。