政治考量逆時中？ 侯友宜：憂台北疫情與疫苗覆蓋率

中央宣布微解封後，多縣市「逆時中」不跟進，引發專家批評縣市首長們是「政治考量」，新北市長侯友宜表示，新北疫情雖然穩定，但近來台北仍有許多隱形傳播鏈，雙北又是共同生活圈，再加上疫苗覆蓋率低，種種專業考量下才決定不跟進，希望大家一起承擔。

中央流行疫情指揮中心前日宣布微解封，多縣市不願跟進，過去常與指揮中心有不同意見的台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，現在疫情趨緩，台灣應該學習與病毒共存，況且不趁現在夏季病毒較不活躍時期透氣，屆時緊接秋冬疫情嚴峻期，恐讓台灣一路高度警戒到明年；另外也有專家同樣認為要適度解封，現在許多縣市首長逆時中都是因為「政治考量」。

侯友宜指出，新北在疫情期間都有做社區監測，每天都篩檢大約5000人左右，並在其中找到1至2個隱形傳播鏈，疫情算是非常穩定，但不能光看新北，因為新北與台北是共同生活圈，尤其近來台北光三天在7個醫院就找到16個確診個案，昨天篩了2000人也找到7個確診個案，都顯示台北存在許多隱形傳播鏈。

侯友宜說，雙北共同生活圈中，很多新北人在台北工作，下班就回到新北居住，所以兩市面對疫情一定要共同承擔，面對防疫，只要隱形傳播鏈沒在雙北截斷，就絕對不能冒進，尤其現在疫苗施打覆蓋率都還未達一定標準，這些情況下再加上雙北又是重災區，更要步步為營、全力以赴，不能掉以輕心。