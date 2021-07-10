台中敬老愛心卡搭小黃 擴大納個體戶小黃司機加入服務

擴大台中敬老愛心卡服務，台中市交通局將協助未加入派遣車隊的個體戶小黃駕駛，加入載送持敬老愛心卡搭計程車的年長者及身障朋友行列，即日起只要是台中市小黃計程車駕駛人，可透過個人名義加入敬老愛心服務行列，並向5家車隊租用敬老愛心卡刷卡設備扣點，營造長者友善、身障無礙的交通運輸環境。

交通局長葉昭甫表示，顧及財政永續性及長者權益，敬老愛心卡每月1000點維持不變下，今年1月1日起，搭計程車的單趟抵扣額，已由原先補助50元增加至台中計程車基本費率起跳價85元，也就是搭乘1.5公里範圍內，刷敬老愛心卡扣點後不須再額外付費。

台中市目前已有8家計程車派遣車隊、超過4300部計程車加入服務行列。

有長輩表示，若是個體戶司機能加入敬老愛心卡行列，真是太好了！他每次出門都請兒孫協助叫車，在外要返家，有時也是透過電話，請兒孫協助叫車，就怕攬車遇到沒有刷卡服務的小黃計程車，也希望交通局能協助新加入的個體戶的計程車，能在纜車時辨識有無加入敬老愛心卡行列。

葉昭甫表示，滾動式檢討敬老愛心卡使用效益，目前都透過電話叫車方式，由車隊派遣車輛，但部分長輩外出時，不見得會使用網路或電話叫車，常需要家人協助，考量民眾搭車便利性，與計程車敬老愛心車隊召開數次會議協商，共有5家車隊願意提供扣點設備提供個體戶計程車駕駛人租用，這項服務預計可再嘉惠近1500台計程車。未來民眾只要在路上認明有張貼敬老愛心車隊的貼紙，就可以搭車扣點。

目前提供駕駛人安裝敬老愛心卡扣點設備的計程車隊，有大都會衛星車隊、台灣大車隊、永隆無線、台中衛星車隊、國通無線車隊等5家業者，個體戶計程車駕駛人若要加入敬老愛心服務行列，不限車齡，可以向業者洽詢收費方式，不過相關管理比照車隊隊員方式，並配合市府後續刷卡資料稽查，另外租用設備相關費用由承租人自行負擔。

交通局鼓勵小黃駕駛加入敬老愛心服務的行列，同時近期配合新冠肺炎疫苗接種，年長者外出施打疫苗也可搭乘計程車，台中多數快打站以距離老年人居住地1.5公里內設置，持敬老愛心卡單趟可抵扣85點，來回均可補助。

目前可提供個體戶駕駛人安裝敬老愛心卡刷卡設備的車隊及聯絡方式，包含大都會衛星車隊：04-24518555、台灣大車隊：04-22591918、台中衛星車隊：04-22431790、國通無線車隊：04-23714433、永隆無線：04-23720227，個體戶駕駛自行聯繫車隊評估加入。