全國三級警戒延長 台中役男徵兵作業暫停至7月26日

中央流行疫情指揮中心宣布全國三級防疫警戒延長至7月26日，考量防疫需要，110年度分階段軍事訓練役男皆停止徵集入營，並同步停止役男徵兵檢查及軍種兵科抽籤作業。

台中市民政局長吳世瑋提醒台中市役男，全國防疫措施持續滾動檢討，請務必留意役政單位通知及宣傳訊息，以免影響自身權益。

配合防疫措施、降低群聚及阻斷病毒傳播，台中市今年度分階段軍事訓練役男全部停止入營，接受分階段受訓人員除放棄資格者外，市府與戶籍地區公所將主動協助保留受訓資格至明年入營。

民政局表示，7月26日前原預計徵集之常備役、補充兵及替代役梯次也全數暫停入營，包含7月19日補充兵梯次、7月20日陸軍梯次及空軍梯次、7月21日海軍艦艇兵及海軍陸戰隊梯次，以及7月22日替代役梯次，國防部與內政部共同協調，將於疫情降為二級時恢復後續徵兵處理作業。

吳世瑋說，疫情雖逐步趨緩，呼籲役男仍須落實各項防疫措施，避免感染風險，維護自身與親友們健康，共同防堵疫情擴散，確保入營服役時部隊團體生活安全。